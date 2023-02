Que avalen la compra de un chabolo

El Govern balear anunció ayer a bombo y platillo, con el ruido propio de una campaña electoral, que ha llegado a un acuerdo con tres entidades bancarias para avalar a los sufridos baleares que tengan la osadía de embarcarse en una hipoteca. ¡Me apunto!, pensarán algunos. Inocentes... El principal condicionante es que el pisito en cuestión no puede costar más de 270.000 euros, lo que reduce las posibilidades en Ibiza a un chabolo de una habitación en décima línea de costa y con más años que Matusalén, ese hombre bíblico que por el tiempo que hace que vivió podría haber anunciado la finalización de la nueva depuradora de Vila y el final de la obra del Parador del Castillo... y no se hubiese equivocado de mucho. Total, que la nueva ocurrencia del Ejecutivo demuestra, por enésima vez, que no tienen ni pajolera idea de las características del monumental problema que tenemos en Ibiza y Formentera con la vivienda. Así como en Madrid no se enteran de que necesitamos infraestructuras para 300.000 habitantes y nos siguen endilgando basurillas para 130.000, en Palma se creen que con 270.000 euros te puedes comprar en las Pitiusas un piso que realmente valga ese dineral. La avaricia, la elevada demanda, la madre del cordero y la ineptitud de los gobernantes convierten 270.000 euros en las Pitiusas en calderilla habitacional. Pues eso.