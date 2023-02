El vídeo del alcalde

El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, pone carita de pena en un vídeo publicado en las redes sociales en el que explica cómo, a su entender, la oposición está «bloqueando la acción de gobierno». Se queja Serra de todas las mociones que PSOE-Reinicia, Unidas Podemos y el Pi, que son mayoría tras la ruptura del pacto de gobierno, votaron en contra en el último pleno y que hubieran servido para mejorar la gestión y por lo tanto la vida de los ciudadanos del municipio. Puede que el alcalde tenga razón en algunas cosas. Está claro que en la política municipal los partidos deberían pasar por encima de los colores en muchas ocasiones y remar juntos en algunas direcciones para beneficiar a los vecinos, a todos los vecinos. Pero de lo que el alcalde se queja es de que la oposición haga oposición. No hay una sola forma de gestionar las cosas y lo que a ti te parece de cajón a otro le puede parecer francamente mejorable. Él mismo lo reconoce al calificar de «absurdas» algunas de las propuestas. Pero de lo que no dice nada el alcalde es de que lo que realmente reclama la oposición es que cese al concejal de Fiestas, implicado en un escándalo por dar un millón de euros a dedo a la misma empresa. No deja de ser curioso ese lapsus. La memoria a veces es selectiva.