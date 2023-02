Arrelament i eleccions

M’imagín que les diferents formacions polítiques ja deuen estar escalfant motors a tota canya de cara a les pròximes eleccions municipals (i autonòmiques, a les comunitats no autònomes del Regne d’Espanya). Si més no, aquesta és la impressió que fa a l’hora de llegir (o escoltar) notícies sobre les grans ciutats i sobre determinades comunitats. Ja no falta gaire, i tot s’ha de posar en hora.

De moment, com sol ocórrer, hem sentit més coses sobre candidats (o possibles candidats) que no sobre programes (o sobre projectes polítics, que no sempre ve a ser la mateixa cosa). Es digui el que es digui posteriorment, resulta d’allò més habitual aclarir primer qui anirà a les llistes i després, si hi ha temps i energia, dur a terme alguna reflexió sobre el que s’hagi de fer.

Costa molt més reflexionar sobre el funcionament de la democràcia i el grau de legitimitat d’allò que s’acaba triant. O sobre si ens hem de conformar amb el vot cada quatre anys o hi hauria d’haver mecanismes que ens permetessin gaudir d’una democràcia més participativa. En qualsevol cas, no vull desaprofitar l’oportunitat de tornar-me a manifestar a favor del sistema de llistes obertes. Les llistes obertes permeten, als països on el sistema funcioni, que hom marqui els candidats que vota, independentment del lloc que ocupin a la llista. I, a determinats països, fins i tot permet marcar candidats de diferents llistes, amb independència, per descomptat, del lloc que hi ocupin. Aquest sistema posa l’accent en els candidats -accent que, a nivell municipal, resulta del tot elemental- i llima una part del poder als aparells dels partits (fet que, també, des del meu punt de vista, resulta del tot positiu, però ara no m’estendré a explicar-ne les raons).

En unes eleccions de caire local, així mateix, l’arrelament constitueix un factor de gran importància. Resulta del tot imprescindible que, posem per cas, qui concorre a unes eleccions municipals conegui bé l’entorn més immediat, sigui conscient dels problemes que s’hi presenten, tengui contacte amb la gent que els pateix, estigui ben incardinat dins la societat que vol servir o a qui vol representar. Sense aquest arrelament imprescindible, la democràcia també es perverteix. Resulta, emperò, que bona part de la informació política que rep la gent parteix dels grans mitjans de comunicació, i que aquests es fixen fonamentalment en el rovell de l’ou d’allà on es produeixen les notícies (que sol coincidir amb el nucli on es té el poder efectiu). I d’aquí en sorgeix el poder de les marques. Molts votants no posen la papereta dins l’urna perquè hagin llegit cap programa electoral, perquè hagin acudit a cap míting o perquè cap candidat els hagi explicat què pensa fer pel seu municipi, sinó que ho fan empesos per la simpatia que els pugui despertar una determinada marca. Fixau-vos que escric ‘marca’ i no ‘ideologia’, puix que el nostre món cada vegada s’ha desideologitzat més. I cada vegada els projectes polítics s’assemblen més i solen coincidir en més punts, es posi clarament de manifest o no s’hi posi.

L’arrelament, absolutament necessari perquè la democràcia funcioni, té algunes contrapartides problemàtiques, i tampoc no ho hem d’amagar. El caciquisme del segle XIX (que, a determinats llocs, dura fins als nostres dies) es basa, precisament, en l’arrelament. Algú que coneix molt bé el poble utilitza tots els ressorts que té a les mans en benefici propi, de cara a augmentar el seu poder (el del ben arrelat amb mecanismes suficients a les mans per teixir i desteixir). El clientelisme i el nepotisme també hi guarden relació: s’ha d’estar molt ben arrelat al territori per poder construir una xarxa que li permeti guanyar les eleccions, sovent no per cap tipus de convicció política, sinó, posem per cas, per un mer intercanvi de favors. La màfia, per parlar d’una organització subestatal amb un funcionament extraordinàriament eficaç, es basa, entre altres aspectes, en l’arrelament. I tampoc no pot constituir un model de funcionament institucional per a l’Europa del segle XXI.

Ara bé, l’absència d’arrelament porta a governs titelles, a organismes titelles i a polítics titelles, que no poden fer res més que sotmetre’s a les ordres que els venen de l’exterior i mirar d’executar-les (depenent del grau de competència que tenguin com a gestors). Sense arrelament, la democràcia també resulta minvada, perquè allò que en el cas del caciquisme i el clientelisme n’és perversió, en el cas del titellisme n’és, directament, absència pura i dura.