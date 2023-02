La ‘ley del solo sí es sí’, un fiasco sin precedentes

El goteo incesante de reducciones de pena y excarcelaciones de agresores sexuales como consecuencia de la aplicación de la Ley de garantía integral de la libertad sexual, más conocida como ‘del solo sí es sí’, ya ha llegado también a Ibiza. Dos hombres condenados por sendas violaciones en la isla se han beneficiado de esta ley y sus penas de seis años de prisión se han reducido en dos; uno de ellos ya la ha cumplido. En el conjunto de Balears, esta ley había favorecido hasta el 2 de febrero a cuatro de cada diez agresores sexuales condenados, según el balance publicado por el Tribunal Superior de Justicia de Balears. La Audiencia Provincial de Palma ha rebajado las penas en 39 de los 94 casos que había estudiado hasta entonces. En España ya son más de 500 los violadores a quienes les han restado meses y años de cárcel. Más de 40 han salido de prisión de forma anticipada, gracias a esos efectos no deseados del texto legal. A la vista de los datos, abrumadores, es palmario que la ley está mal hecha, pues bajar las penas a los violadores ya juzgados y condenados no era su objetivo, sino aumentar la protección de las mujeres frente a la violencia sexual. El Gobierno no había previsto que la ley tendría esas consecuencias, que son indeseadas, por tanto está claro que se trata de un fallo garrafal. Hay quien resta importancia a que un preso cumpla unos meses o años menos de condena: pero en absoluto es un tema menor, pues se trata de agresores sexuales que han sido procesados y condenados y que ahora se encuentran con este regalo inesperado, para indignación de las víctimas. Acortar condenas es infligir una herida aún más profunda a las víctimas, pues la justicia representa una reparación, aunque mínima, para ellas.

Seguir acusando de las rebajas de penas al machismo y la «mala praxis» de los jueces, que no interpretan «correctamente» la ley, como sigue insistiendo Unidas-Podemos, es negarse a admitir el error y sus graves consecuencias, pues ha quedado claro que no se puede culpar a los jueces -que deben aplicar la norma más beneficiosa para el reo de forma retroactiva- sino a los legisladores que han redactado un texto con unas grietas tales que permiten favorecer así a los violadores con sentencia firme. El sentimiento de fiasco e indignación de gran parte de la sociedad se acrecienta con cada disminución de condena, mientras aumenta la bronca entre los dos socios de Gobierno, PSOE y Unidas-Podemos, responsables ambos de los errores de la ley, y por tanto también de sus efectos perversos. El daño ya está hecho y es difícil recordar un desaguisado legislativo semejante, que haya tenido tanto impacto sobre la población y durante tanto tiempo. La revisión y reducción de penas de agresores sexuales, así como las excarcelaciones antes de tiempo, continuarán no se sabe hasta cuándo, al igual que la alarma social. También va a seguir el deterioro de la imagen del Gobierno, que ha llegado a esta situación debido a la soberbia, la imprudencia y la precipitación del Ministerio de Igualdad, con el respaldo imprescindible de la parte socialista del Ejecutivo y el presidente, Pedro Sánchez. Es sorprendente que un pufo semejante no se haya cobrado todavía ninguna cabeza. Al PSOE le costó mucho asumir el error y tomar la decisión de enmendarlo; Unidas-Podemos ni siquiera ha llegado a este punto y mantiene su empecinamiento, como quien conduce en sentido contrario en la autopista y acusa a los demás de ir al revés. El enfrentamiento marca la relación entre ambos y el acuerdo parece lejano en puertas de unas elecciones, lo que aumenta el desconcierto y la sensación de que están en un callejón sin salida, de que la chapuza legislativa tiene muy difícil solución, si es que tiene alguna. La ley que el Gobierno de coalición presentó como una de sus banderas le ha puesto al borde de la ruptura y pasará una factura electoral difícil de cuantificar, pero que sin duda será significativa para ambos partidos. DIARIO DE IBIZA