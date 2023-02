Ciudadanos hacia la insignificancia

Con lo rusos a las puertas de Berlín, Goering y Himmler no tenían mejor entretenimiento que disputarse quién sería el califa en lugar de Adolf. Querían pasar a la posteridad como los führer de las ruinas. Nada más ridículo. Ciudadanos nos está dando un espectáculo similar en sus últimas semanas de vida. Luchas intestinas, actitudes cesaristas, comportamientos políticos erráticos… Una lástima, pues en Ibiza tienen gente muy capacitada y, sobre todo, dialogante. Pero parecen empeñados en hacerse un seppuku en vivo y en directo. Javier Torres, el samurái en cap de Cs, se está haciendo su particular harakiri político. No quería pasar a la historia como un incompetente, pero parece empeñado en ello. Lo de vender como nuevos autobuses que no quería ni Almeida habría llevado a otros a presentar su dimisión, pero en esta isla no dimite ni dios, aunque des a dedo a un amiguete más dinero que Laura Borràs y seas un adicto a los cubatas por ser vos quien sois. A Torres ya no le aguantan ni en su propio partido, especialmente por sus formas de petit Napoleón (Pérez Reverte añadiría otro calificativo, pero por hoy lo omitimos). Si no se da prisa también se le recordará como el político que dilapidó, tan pancho, cuatro años para dejarnos como estábamos con el transporte público. Y a Cs sumido en la insignificancia.