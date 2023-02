«Descorazonador»

¿A qué vino Fina Santiago a Ibiza? ¿A hacerse un par de fotos para el álbum de precampaña y restregarles a los familiares de los internos en Colisée Sa Residència, que piden ayuda desesperados, la «incompetencia» del Govern para garantizar un trato humano y digno para sus mayores? ¿A pedirles que se vayan con sus denuncias a otra parte, al Consell, que tiene la potestad inspectora y sancionadora, o a la Fiscalía? Que ellos con el concierto ya han cumplido y lo que pase dentro no les incumbe. ¿A barrer votos para casa porque, mira por donde, estos problemas ‘solo pasan en Ibiza’, que en Mallorca, Menorca y Formentera, donde gobiernan los nuestros, todo va bien? Es muy duro tener que meter a un ser querido en una residencia porque, por trabajo, vivienda, falta de medios, de saberes, tiempo, fuerza o salud, no puedes cuidarlo. Y debe ser terrible encontrártelo atado para que no dé la lata, con el miedo a si ha comido y tomado sus medicinas o no, porque no siempre lo asisten cuando tú no estás, con los pañales sucios horas y horas, con llagas y ulceraciones a causa de la inmovilidad forzosa... Indefenso y abandonado. Como a los familiares de los internos en Sa Residència, a mí también me produce estupor, y vergüenza, que Asuntos Sociales se lave las manos. Y es una crueldad que les diga que no pueden hacer «absolutamente nada» por ellos. ¿Pero en qué sociedad vivimos que permite que a sus mayores se les trate como a estorbos, sin dignidad ni respeto? Tengan decencia, olviden los cálculos electorales y entre todos pongan fin a esto. Es lo que importa.