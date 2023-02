Inmigrantes sin atención sanitaria

Hay que ser muy miserable para decirle a una madre que lleva a su niña enferma a un centro de salud público, una nena que no ha cumplido los dos años, que solo la atienden si paga, porque no tiene tarjeta sanitaria. Hay que tener plomo en el corazón y en la cabeza para soltarle que cuesta «200 euros, como en un centro privado». Para no inmutarse ante las lágrimas de desesperación de la madre pobre, que deshecha vuelve a casa con su niñita, y su incesante diarrea, y sin que la vea un médico. Es solo uno de los 33 casos que ha documentado Metges del Món de inmigrantes sin tarjeta sanitaria cuyo derecho a la atención médica ha vulnerado el Área de Salud en Ibiza: les han hecho firmar un compromiso de pago antes de entrar a la consulta, que es como si les abrieran la puerta para echarles. No es un caso aislado, son 33. Seguramente haya más que no tengan la posibilidad de recurrir a una ONG como Metges del Món, que ha denunciado una situación intolerable, pues pone en grave riesgo la salud de personas. De niñas como la que fue al ambulatorio de es Viver tan enferma, y se topó con alguien que hizo del mostrador un muro de insensibilidad y crueldad. El Área de Salud se defiende y niega la mayor. Lo que debería hacer es investigar qué protocolos e instrucciones internas hacen posible este despropósito, para cambiarlos, y formar o sustituir a las personas que atienden al público tan mal y de forma tan imprudente. Han de saber que su conducta, incluso xenófoba, puede tener gravísimas consecuencias para las personas enfermas que acuden en busca de un médico. Alpha Pam, senegalés de 28 años, falleció en 2013 de tuberculosis en Mallorca después de que la sanidad pública no le atendiera porque no tenía papeles. Una vergüenza que no se debería olvidar en los despachos donde preocupa más la buena imagen que la buena, y responsable, gestión. Despachos en los que debería haber una foto del joven para recordar lo que puede pasar cuando las normas son inhumanas y lo son aún más quienes las tienen que aplicar.