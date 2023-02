Hace un tiempo -en una vida anterior- estuve trabajando en el Consell. En ese momento, los que gobernaban se dividían en dos categorías: los hiperactivos que lo querían cambiar todo y los zorros viejos, más escépticos, que enfriaban las expectativas. Una persona que conocía la institución como la palma de su mano, me comentó: «El Consell no tiene competencias en nada, no puede resolver nada, como mucho puede ‘instar al Govern’ que es lo mismo que nada. Si queremos estar cuatro años más lo que hay que hacer es pagar las subvenciones cuando toca y punto». Sabias palabras, doy fe de ello. Cuando Deportes empezó a acumular retrasos de más de un año en el pago de subvenciones, supe que esa legislatura estaba condenada. Repasaba la lista de clubes que no habían cobrado. ¿Este equipo de básket cuantas fichas infantiles tiene? ¿150? Eso son 150 hogares donde esta noche, a la hora de la cena, van a despotricar del Consell. Son, como mínimo, 300 votos menos. Y seguía pasando lista por todos los clubes agraviados y hacía cuentas de los miles de votos perdidos. Por tanto, ni másters de estrategia política en la Complutense, ni disruptivos métodos de comunicación, ni genios en el uso de las redes sociales te garantizan seguir cuatro años más. Lo que debes hacer es pagar y punto.