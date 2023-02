Hoy no debería escribir de elecciones, que al fin y al cabo es aburrido. Quizás debería referirme a las ‘cosas del querer’ que esta semana han llenado las tertulias de sesudos comentaristas, como los pezones de Ione Belarra (como si la señora ministra pudiera ponerse, o no, sus prendas íntimas), los perros de caza o la amistad ‘contra natura’ de Isabel Preysler y Évole, refrendada por la mismísima Marquesa de Griñón (la aristocracia le tira al más pintado). Pero uno no puede abstraerse a la pregunta de un conocido: ¿y tú qué crees? No se estaba refiriendo a la política peninsular, que ahí ya tienen lo suyo con el ‘sí es sí’ y las líneas rojas de una ley sometida a la controversia de una realidad flagrante. Mi interlocutor preguntaba, a lo bruto, por las elecciones en esta isla. Pensando que yo podría ilustrarle. Pues no, querido amigo. Saber el futuro y menos en este batiburrillo local, con recuerdos del pasado (dos de los tres presentan el mismo cartel) aunque nos falta por saber quién será el tercero/a, es una tarea al alcance de pocos (incluidos los más listos del lugar).

Hay algunos elementos que pueden modificar cualquier previsión por lógica que sea. No me quedé satisfecho con mi negativa (por lo bajini) y me puse a repasar los apuntes de cuando me dedicaba a estos menesteres allá por el siglo pasado. Cuando planteas una campaña, los primeros cálculos se hacen sobre el voto seguro, el de partidos clásicos (izquierda y derecha). Hay una bolsa de voto que nunca cambiará a priori. Aquí deberíamos añadir a GxF que después de cuatro legislaturas tiene su espacio electoral consolidado (ya quisiera Ciudadanos ). A esto debes añadirle el voto del poder, en este caso Ana Juan, de los que suspiran por un ‘virgencita, virgencita…’, los dependientes del cargo para mantener el sueldo (nunca leyeron a Benito Pérez Galdós) los favorecidos por el gobierno (de derechas e izquierdas, tanto monta) los que se dicen ‘liberales’ que podrían catalogarse como ‘bipolares’ electorales. Luego vienen los cabreados, que después del annus horribilis los hay (no sé cuántos, pero los hay), los de la abstención militante (no me gusta este ‘govern’ pero no voy a votar a la derecha, por ejemplo), los desairados de las listas y sus próximos… En la oposición más de lo mismo. Tienen que afinar para salir del purgatorio y ascender a los cielos del poder o seguir cuatro años más en las calderas de Pedro Botero. En fin, ¿y tú qué crees?