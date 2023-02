La situación de Sa Residència es intolerable: los familiares de los ancianos ingresados en este centro privado, perteneciente ahora al Grupo Colisée, y algunos extrabajadores han denunciado gravísimas negligencias y una pésima atención a personas que son en su mayoría dependientes, algunas de las cuales incluso han sufrido problemas de salud e ingresos hospitalarios derivados de la falta de cuidados adecuados. Unas irregularidades sobre las que los familiares llevan quejándose a la empresa desde 2022, y que el Consell Insular de Ibiza (que es la institución responsable) ha constatado en una inspección extraordinaria que efectuó en enero a raíz de un escrito con quejas apoyado por 136 firmas.

Aunque el Consell no ha detallado qué irregularidades encontró en su revisión, abrirá un expediente sancionador al centro, que puede recibir hasta 2,18 millones de euros al año por las 84 plazas que tiene concertadas con el Govern (los residentes que ocupan estas plazas subvencionadas pagan además el 30% del coste de su estancia). Es decir, se trata de una empresa privada pero que, dada la naturaleza de su actividad, el cuidado de personas mayores, vulnerables o enfermas, debe estar bajo la lupa de la Administración pública, que debe ser diligente para garantizar que la asistencia que se presta a estos mayores es la idónea, porque como recuerdan los allegados de los internos, hay vidas en riesgo. Las irregularidades denunciadas por familiares y extrabajadores son muy graves: errores en la administración de medicación a los internos, falta de hidratación a los residentes, de limpieza y de higiene (una ducha semanal), cambio de pañales con poca frecuencia, exceso de sujeción física, timbres desconectados, descoordinación con la comida y no tener en cuenta las intolerancias alimentarias, falta de personal y de profesionales cualificados, malas praxis y mal trato son solo algunas de una larga y estremecedora lista.

Ante este panorama, la respuesta de la empresa es decepcionante, pues se ha limitado a asegurar que está poniendo «todos los esfuerzos económicos, humanos y materiales necesarios para restablecer la situación en el centro y asegurar la satisfacción de las necesidades de las personas residentes y la confianza de sus familiares». Ha esperado demasiado para atender las quejas y no detalla qué medidas ha adoptado. En todo caso, cualquier actuación para corregir el cúmulo de deficiencias denunciadas ha de pasar inevitablemente por la contratación de más personal, cualificado, y por la revisión profunda del funcionamiento del centro y de los recursos necesarios para garantizar el bienestar de los residentes. Además, es preciso que los trabajadores que no están capacitados y que han maltratado a los ancianos no sigan en sus puestos ni un día más. La persistencia en el tiempo de los problemas señalados por los familiares dice muy poco de la disposición de la multinacional a adoptar soluciones, y solo ha reaccionado ahora, cuando el escándalo ha saltado a los medios de comunicación y los familiares han exigido al Consell y al Govern que intervengan de una vez.

El Grupo Colisée tiene más de 358 centros residenciales en el mundo, más de 30.600 camas en Europa, emplea a 19.000 personas y cuenta con 40 años de experiencia, según anuncia su propia web. ¿Cómo es posible que una empresa de estas características gestione de forma tan deficiente y negligente la residencia que tiene en Ibiza, y ponga en peligro la salud de las personas a las que debería cuidar? Cuando la rentabilidad económica pesa más que la deontología y la responsabilidad con el servicio que presta, y el resultado es tan grave como estamos comprobando en Sa Residència, las instituciones (en este caso el Consell, que tiene las competencias directas, pero también el Govern balear) deben intervenir de forma rápida y decidida y obligar a la empresa a que cumpla con sus obligaciones. No se puede perder más tiempo, pues quienes sufren la falta de atención son personas muy vulnerables que ven conculcados sus derechos y su dignidad y necesitan protección.

La obligación de hacer las cosas bien es de la empresa, pero la responsabilidad de exigirlo y de velar por la calidad del servicio que ofrece Sa Residència corresponde a las instituciones, que no deben desatenderla, como ha ocurrido en este caso. El Govern y el Consell deben implicarse en resolver (y sancionar) las gravísimas irregularidades de la residencia y no mirar hacia otro lado ni eludir su responsabilidad, como consideran los familiares que están haciendo.

