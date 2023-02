Dejad de marear a perdices y flamencos

Whak nació hace 10 años en las salinas de Macchiareddu, en Cerdeña, a tiro de piedra de Cagliari. Su paisaje es muy parecido al de nuestro ses Salines. Como nació muy flamenco, un día emprendió el vuelo y acabó en el Sáhara argelino, en el lago El Goléa, a 1.116 kilómetros de distancia. Podía haber elegido otro destino menos recóndito, más civilizado, pero el gregarismo le condujo a ese paraje desértico, un moridero humano que, para su especie, debe ser el paraíso, pues allí viven y se reproducen cientos. Dos científicos argelinos se fijaron en él en 2015 y 2017 y dejaron constancia de ello. Algo tiene Whak, quizás su porte, para que atraiga miradas, porque siete años más tarde el fotógrafo Sebastián Candela también fijó en él el objetivo de su cámara. Whak estaba entonces en ses Salines, rodeado de congéneres y, en apariencia, feliz. Pero con los flamencos nunca se sabe. Comida, dicen los técnicos del Parque Natural, no falta a los de su especie, pero algo falla, algo les molesta, avisan, porque pese a su elevado número no llegan a reproducirse. Hace cinco lustros que los políticos proponen controlar el acceso a ses Salines, pero no hacen nada. Sin duda, esas aves se sentirían más a gusto y felices si los políticos actuaran y dejaran de marear la perdiz (y a los flamencos).