Un municipio aplicado

Los plumíferos que tenemos la temeridad de opinar de esto, aquello y lo de más allá, tenemos la tentación, las más de las veces, de meter el dedo en el ojo. Y no es, creo yo, por fastidiar y mal fario. Sucede que nos duele que se maltrate lo que queremos. Dicho esto, es cierto que, para ser honestos, si estamos a las duras y a las maduras, no podemos dejar de aplaudir cuando es de justicia hacerlo. Y es el caso. Hace unos días leíamos en estas páginas que Santa Eulària tenía vía libre para construir la segunda fase del Palacio de Congresos. Posiblemente, no es ajeno a la cosa el hecho de que en estos momentos sea presidente del Consell Vicent Marí, anterior edil del Consistorio eulaliense. Pocos como él han insistido en que el proyecto se completara y llegara a puerto. No puede extrañarnos su euforia –exagerada, sin duda- cuando nos dice que el equipamiento será de primer orden mundial. En cualquier caso, podemos felicitarle y felicitarnos.

Entre otras cosas, porque lo que consigue Santa Eulària, lo consigue la isla. Cuando el nuevo auditorio esté finalizado y en funcionamiento, gracias a sus condiciones y polivalencia, nos daremos cuenta del salto cualitativo que damos. Al abrigo del atractivo que tiene la isla, no parece imposible que la oferta de la isla pueda diversificarse y conseguir, en cierta medida, la desestacionalización que necesitamos. Es una extraordinaria oportunidad para acceder a nichos de mercado a los que no llegábamos, pero que hace tiempo venimos arañando en congresos, eventos deportivos, culturales y musicales. Con esfuerzo, tal vez consigamos salir de la comodidad que hasta ahora ha supuesto la pasividad de dejar que pasen cosas y empecemos a provocar que pasen. ¡Bien por Santa Eulària! Una vez más, juega el buen rol por el que viene apostando y que convierte el municipio en arquetipo de lo que debería ser para toda la isla, una oferta de cualidad y equilibrada.