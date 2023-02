Els enganys de Vicent Marí amb la regulació de vehicles i el PTI

El final de la legislatura 2019-2023 del Consell Insular de Vicent Marí està marcada per una llarga llista d’incompliments, fracassos, enganys i manipulacions. Al llarg del seu mandat, l’equip de govern del PP i Cs ha demostrat una habilitat especial per a eludir tota responsabilitat davant els problemes de la nostra illa, descarregant culpes en la resta d’administracions, les governades per socialistes, per a desviar el focus davant la seua incapacitat de fer realitat els seus propis anuncis.

Un dels exemples més flagrants d’aquesta situació és el model de mobilitat de l’illa. Aquesta serà una legislatura perduda en transport públic i en totes aquelles altres qüestions que afecten el model de mobilitat de la nostra illa. En el seu discurs d’investidura, el senyor Vicent Marí es va comprometre a regular l’entrada de cotxes de lloguer i autocaravanes. No obstant això, quatre anys després, no hi ha cap avanç real. L’equip de govern ha acabat presentant, en el Ple celebrat el mes de gener passat, una proposta per a iniciar «negociacions» amb el Govern de les Illes Balears per a l’aprovació d’una llei per a regular l’entrada de vehicles. Una proposta electoralista, sense cap efecte, al contrari que en el Consell Insular de Menorca, amb la socialista Susana Mora de presidenta, que acaba de veure aprovada la seua llei per a regular els vehicles, com ja va fer Formentera en 2019.

La legislatura finalitzarà també sense noves concessions de transport públic, un dels grans fracassos del senyor Vicent Marí. Un servei que ha anat degradant-se fins a límits insuportables, mentre el president s’escudava en una imminent posada en marxa de les noves concessions per a no prendre mesures i realitzar inversions per a pal·liar la dramàtica situació que viuen diàriament els usuaris i treballadors del transport públic de la nostra illa. I just quan més falta feia per a atendre l’augment de viatgers que s’ha produït gràcies a la gratuïtat del servei autobusos aprovada pel govern de Pedro Sánchez dins del paquet de mesures anticrisi.

Respecte al territori, el senyor Vicent Marí ha incomplert el seu compromís electoral de derogar la norma aprovada durant l’anterior govern del president Vicent Torres, presentant una modificació que, malgrat el que diuen, no té un objectiu proteccionista, sinó que aixeca nombroses restriccions, permet noves activitats en el sòl rústic i ‘turistifica’ totes les cases de camp construïdes abans de 1956. Al contrari del que volen fer creure, no es prohibeix el lloguer turístic en sòl rústic, sinó que es permet a tota l’illa, fins i tot en espais naturals protegits, cosa que fins al moment estava estrictament prohibida.

En definitiva, la legislatura del senyor Vicent Marí al capdavant del Consell Insular d’Eivissa serà recordada per la seua incapacitat i fracàs a l’hora de complir les seues promeses electorals. Finalitzarà la legislatura desprotegint i ‘turistificant’ el nostre camp, i sense haver implementat les noves concessions de transport públic ni haver limitat l’entrada de vehicles a la nostra illa.

Aquesta és la trista realitat del balanç de la legislatura de Vicent Marí, a pesar dels intents de maquillatge amb anuncis i enganys d’última hora, que pretenen presentar-ho de manera diferent. Aquesta és la veritable la carta de presentació amb la qual Vicent Marí rendeix comptes de la seua gestió al capdavant del Consell Insular d’Eivissa.

Davant de tot això, el PSOE té el ferm compromís de fer realitat la llei de regulació de vehicles, com s’ha aprovat per a Menorca, i unes normes territorials i turístiques per regular les activitats econòmiques i el desenvolupament de l’illa amb criteris de sostenibilitat i en favor de la millora de la qualitat de vida del conjunt de la ciutadania, i no dels interessos d’uns pocs, com per desgràcia sempre passa on governa el Partit Popular.

Víctor Torres Pérez | Conseller del grup PSOE al Consell Insular d’Eivissa