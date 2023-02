Una modificació deL PTI que resol problemes en comptes de generar-los

Aquesta mateixa setmana s’ha presentat la modificació número 2 del Pla territorial d’Eivissa, que esdevé una nova manera de gestionar el sòl basada a defensar els drets de les famílies i propietaris de sòl rústic i a posar fre a l’especulació, al mateix temps que impulsa l’activitat artesanal i la producció derivada del sector primari de la nostra illa.

Aquesta nova norma, que inicia ara el camí legal per a la seua aprovació definitiva, demostra, d’entrada, un estil diferent a l’hora de governar i prendre decisions claus per a l’illa. Perquè el futur d’Eivissa no es pot escriure basant-se en imposicions i en decrets aprovats d’esquena a la ciutadania. Davant això, el govern del Consell Insular ha treballat de manera rigorosa, donant prioritat a la negociació, al diàleg i a la transparència per damunt de plantejaments ideològics, que no fan sinó crear incerteses i expectatives irreals. És per aquest motiu que la modificació del PTI neix amb vocació de perdurar en el temps per tal de donar seguretat jurídica als ciutadans i garantir, al mateix temps, la sostenibilitat social, econòmica i mediambiental de la nostra illa mitjançant la defensa dels drets de les famílies eivissenques que, generació darrere generació, han cuidat la nostra terra.

Una de les principals novetats que incorpora aquesta norma és la prohibició de noves llicències turístiques en sòl rústic, per tal de posar fre a les empreses i els fons estrangers que només volen especular amb el sòl d’Eivissa. La modificació pretén, idò, tallar el cordó umbilical entre l’activitat turística i la pressió constructora al camp, i eliminar així la possibilitat de turistificar fins a 11.000 cases rústiques. L’única excepció són les estades en cases pageses (anteriors a 1956), que podran llogar-se per habitacions (amb un màxim de 3 habitacions), durant un màxim de 60 dies a l’any, sempre amb la condició que el propietari hi visqui i amb la voluntat de donar un estímul al manteniment del paisatge rural i etnogràfic d’Eivissa.

D’altra banda, el nou PTI permet la transmissió de propietats entre familiars, tenint en compte les necessitats reals de les famílies, de manera que dona una solució a la transmissió entre generacions: nebots, nets o germans, que ara podran rebre les finques que d’altra manera estaven abocades a la venda a capital extern. Seguint en aquesta línia, s’incorpora també l’obligació de l’informe de la Comissió de Patrimoni per a determinades actuacions a cases pageses en aquells municipis que encara no disposen de catàleg, per tal d’evitar intervencions que les desvirtuïn de manera irreversible.

La Modificació número 2 del Pla territorial insular dona incentius al producte local i artesanal amb importants novetats, que permeten facilitar als pagesos professionals la posada en marxa d’activitats agràries complementàries per tal de fer rendibles les seues finques, i incentivar la conservació del paisatge propi de l’illa d’Eivissa.

La norma recull també les reclamacions dels ajuntaments per facilitar la implantació d’aparcaments dissuasius oberts a l’ús públic pels voltants dels nuclis urbans, així com en sòl rústic per donar servei a platges o a indrets d’alta afluència de persones. En el cas dels aparcaments urbans, s’especifica, a més, l’obligatorietat de solaritzar el terreny per generar energia neta.

Pel que fa als paràmetres urbanístics, la nova normativa permetrà un aprofitament millor dels 900 metres cúbics màxims per habitatge que permet l’actual redacció del PTI. En aquest sentit, es té en compte la idiosincràsia de la construcció de les cases pageses, computant d’una manera especial els seus murs, i permetent els porxos tradicionals. D’igual manera, es limita la superfície màxima del soterrani, que no podrà mai ser superior a l’empremta de la casa. D’altra banda, per primera vegada, la norma territorial inclou una disposició per donar cobertura a una nova normativa contra la contaminació lumínica, ja que el Consell Insular treballa també en l’aprovació d’un reglament de contaminació lumínica per a la nostra illa. I ho farem com sempre, escoltant i buscant acords que ens permetin avançar amb força cap a un futur que tots desitjam sostenible i il·lusionant.

Vicent Marí Torres | Presidente del Consell de Eivissa