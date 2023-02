Ibiza, ‘walking dead island’

Ibiza se muere. O está muerta ya, no lo tengo claro. Es una zombi. Una walking dead island. Una cáscara preciosa y brillante (ya saben, la luz, la magia, la energía, la isla blanca...) a la que se saca brillo para que nadie se dé cuenta de que se la comen ya los gusanos. Lo que está muerto no puede morir, pero Ibiza muere, día a día, un poquito más. Se le escapa el alma con cada negocio de los de toda la vida (que no son los de toda la vida de nuestros padres y abuelos) que echa el cierre, con cada playa que se convierte en un restaurante discoteca, con cada camino que se cierra, con cada mansión que se construye, con todos y cada uno de los pisos dedicados al alquiler turístico. El progreso, en esta isla, se nos ha ido de las manos. A todos. A las administraciones, que han permitido, incluso propiciado, auténticas aberraciones urbanísticas y comerciales, por supuesto. Pero también a todos y cada uno de aquellos que han parasitado esta isla, dejándola seca mientras ellos se forraban. Ibiza camina, baila, seduce, atrae y bate récords con su apariencia de diva del Mediterráneo. Sólo quienes la queremos sabemos que apenas queda ya nada de Ibiza dentro del cascarón. Y lloramos por esta isla zombi que hace poco era nuestro hogar y nuestro paraíso.