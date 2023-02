Una chapuza sí es, sí

Lejos quedan ya los tiempos en los que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, opinaba que “en política no se pide disculpas, se dimite”. Desde esa frase ha pasado un chalé y miles de euros en sus cuentas. La ministra de Igualdad y la secretaria de Estado de la formación morada no dimitirán pase lo que pase porque la primera tiene 79.415,16 razones para no hacerlo y la segunda nada más y nada menos que 119.566.

Lejos quedan también los aplausos de parte del hemiciclo cuando esta ley salió adelante con el apoyo del PSOE, Unidas Podemos, ERC, Ciudadanos, PNV, EH Bildu, Más País, Compromís y Junts. Porque, aunque las máximas responsables de impulsar esta ley que beneficia a los agresores son la ministra y la secretaria de Estado, la polémica norma pasó también por las manos de los miembros del Gobierno y por la de los Diputados del Congreso pertenecientes a los grupos que votaron sí. Ninguno de ellos se ha dignado a dimitir, escondiéndose en sus escaños y sin decir ni una palabra cual avestruces camufladas. Se han desoído las opiniones de instituciones tan importantes como el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado o el Consejo Fiscal pasándose, con perdón, por el arco del triunfo la opinión de juristas y expertos que se han pasado la vida estudiando y analizando el derecho. Pero ¿qué se puede esperar de los que quieren cargarse las instituciones? ¿que hagan caso de los que las defienden? Para los radicales de la formación morada no existe el Estado de Derecho porque ellos y ellas “son el derecho”, ellos crean, ejecutan y juzgan. Decía Tomas y Valiente que en época medieval “Dios es juez”, hoy en día desde las sedes de Podemos se piensa que “Podemos es juez” porque en su estado soñado, el totalitario, los jueces no pintan nada. Otro de los aspectos más preocupantes que está sucediendo estos días es que no han sido los más de 300 agresores que se han beneficiado de esta ley los que han provocado el intento de rectificación del Gobierno, sino que ha sido el miedo a la pérdida de votos lo que ha hecho reaccionar a los que provocaron este esperpento. Los miembros del Gobierno del PSOE, con Pedro Sánchez a la cabeza, han reaccionado ante el miedo a perder escaños pero, cuando tuvieron oportunidad de parar la ley, no movieron un dedo. Desafortunadamente esta modificación llega tarde porque durante meses seguiremos viendo un desfile de violadores y agresores saliendo anticipadamente de prisión o viendo disminuidas sus penas. La modificación que, por el miedo electoral, se quiere realizar desde el PSOE sólo conseguirá parar esta sangría para los delitos que se cometan a partir de su aprobación ya que los que se hayan cometido hasta la modificación seguirán beneficiándose de la ley actual. Una ley que nació para defender a las víctimas ha resultado ser todo lo contrario. Es curioso también que a todo el que advirtió de las consecuencias nefastas que esta norma podía causar se le puso la etiqueta de machista. Con esta etiqueta se resolvía el edicto de fe de la Santa Inquisición del s. XXI: machista todo aquel que opine distinto que yo. El debate público se ha abandonado por la ideología populista, provocando estos desastres. Hay que volver a priorizar el debate y los acuerdos en nuestra política nacional, sin el consenso y el diálogo no seremos un mejor país. El objetivo de la redacción de las leyes es el bien común, sin embargo, en este proceso legislativo se ha impuesto la ideología personal, el hacer leyes para uno mismo sin pensar en los demás. Hasta la propia Carmen Calvo lo ha reconocido en la tertulia de la Cadena Ser cuando indicó que la ministra se expresaba en el Consejo de Ministros en los siguientes términos: “mi ley es esta”. Amén. A ver cómo acaba este despropósito, pero solo pensar que alguno de los beneficiados por esta ley pueda reincidir durante el periodo que debería estar encarcelado provocará que este bochorno se convierta en la metedura de pata más grande de nuestra historia democrática.