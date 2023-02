El West End necesita más ayuda

Las ayudas que ha puesto el Ayuntamiento de Sant Antoni para reconvertir negocios no parecen suficientes casi ni para empezar. Y además es poco probable que muchos empresarios opten por reconvertir esos garitos que tan pingües beneficios les generan en restaurantes o comercios renegando de las golosas licencias de bar musical. La obra con la que el reconocido artista urbano Okuda San Miguel elevará el nivel de la calle Santa Agnès probablemente solo sirva para que los hooligans vomiten y se meen encima. Las ayudas para embellecer las fachadas seguramente no servirán de mucho... Pero lo que no se le puede reprochar al alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, es que lo intente. Se ha hablado muchas veces de la necesidad de un cambio de paradigma en el West End, incluso se reclama un «cambio radical», pero la situación de este barrio es tan compleja que no existe una varita mágica para revertirla. Los pasos, aunque sean pequeños, pueden servir para iniciar un camino. El problema es que el Ayuntamiento de Sant Antoni, este y los anteriores, siempre se ha encontrado solo ante el peligro para solucionarlo. El West es un punto negro del turismo en Balears y hace falta que todos, administraciones, partidos e iniciativa privada, caminen en la misma dirección.