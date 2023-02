«El feminismo soy yo»

Daniel Padial, 17 violaciones probadas, algunas a chicas menores de edad. Los Mossos d’Esquadra han tenido que alertar a sus víctimas de su excarcelación por la ley del ‘solo sí es sí’. Leopoldo R., el violador de los portales, otro agraciado en la calle. Su exmujer ha huido de casa y recibe protección policial por las amenazas de muerte que le profirió desde la cárcel. Más de 300 delincuentes sexuales con la condena rebajada... Y Podemos aún tiene el cuajo de vociferar que la reforma de la ley es una consecuencia de la ofensiva de la derecha política, mediática y judicial. Que nuestras críticas representan un ataque frontal al «feminismo», porque el «feminismo» son Irene Montero, Ángela Rodríguez y su camarilla de niñatas soberbias y bien pagadas, quienes no solo han resultado una ‘bendición’ para los violadores sino que ya mismo también permitirán que alguno, si se declara mujer, pasee su pena y su pene por los aseos y duchas de las cárceles femeninas porque su palabra valdrá más que los derechos de todas ellas juntas. Tarde y mal, celebro no obstante que el PSOE se haya decidido por fin a revisar el desastre del ‘solo sí es sí’, aunque en su decisión parezcan pesar más los cálculos electorales que la compasión por las víctimas. Pero no es suficiente si no se asumen también responsabilidades políticas por la chapuza, si no hay dimisiones. Este Ministerio de Igualdad ha quebrado el movimiento feminista y nos ha hecho un daño tremendo. Muchas no se lo perdonaremos porque para nosotras el bienestar de las mujeres no puede ser la asignatura ‘maría’ para ningún Gobierno. Ni su presidente, ponerse de perfil.