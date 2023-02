Decíamos ayer», frase que se atribuye a Fray Luis de León a su vuelta a las clases de la Universidad de Salamanca después de ser encarcelado por la Inquisición. No vamos a hablar aquí ni de uno, ni de otros... pero viene a cuento porque el jueves Gent per Formentera presentó su tique electoral, con Alejandra Ferrer y Silvia Tur, el mismo que en 2019. Ello, unido a la repetición como cabeza de lista por parte del PSOE de la presidenta Ana Juan, nos traslada a un cartel electoral, hoy casi igual (mañana no lo sé, dependerá de Sa Unió) al de las pasadas elecciones locales. Con todo lo que ha pasado en estos cuatro años, una pandemia (gestionada ejemplarmente por la entonces presidenta Alejandra Ferrer), un cambio en el sillón principal, con el acceso de Ana Juan y un ‘annus horribilis’ que dijo Isabel II. Un 2022 para olvidar en lo que a la gestión pública se refiere, con los chiringuitos y la solución ‘estany des peix’ que ha calado y no poco en una ciudadanía acostumbrada a un buen poder adquisitivo, por encima de la media nacional, a una estabilidad colectiva (vamos, sin sobresaltos) una seguridad más que aceptable (con la que está cayendo por otros lares) con el problema endémico (y sin solución) de la carencia y carestía de la vivienda. Centrando sus críticas en la ‘esencia’ de la isla (aquí la cruzada de unos cuantos contra jubanys, pachás y ‘bienvenidos’). Buscando en la hemeroteca encontramos los resultados de ese 2019 donde saltó la sorpresa y Sa Unió se aproximó a la victoria parcial. Eso que veníamos de ‘buenas temporadas’ en lo turístico y mayoría absoluta de GxF (es verdad que hubo un cambio de líder) pero nadie (ni siquiera yo) esperaba ese resultado.

Hoy, con un gobierno de ‘izquierdas’, con un cierto porcentaje de ‘cabreados’ con el poder. Es imprescindible que al govern de coalición le funcione todo su aparato propagandístico y resuenen con alegría los cánticos de lo ‘bien que lo han hecho’ (dicho sea de paso, aciertos ‘habelos, haylos’) para frenar ese malestar generado por los temas contundentes que juegan en su contra (ya los hemos comentado). No es fácil explicar lo inexplicable a un público resabiado. Resultará más rentable destacar lo positivo de su gestión en materias como la sostenibilidad y el medio ambiente que justificar la supresión del Formentera Fotográfica o el Formentera 2.0 de indudable valor en márquetin cultural. Tiempo tendremos de analizar lo que se comenta en los mentideros… la solución el 28 de mayo, dios mediante.