Cens d’ADN caní o negoci per a algú

El passat 26 de maig, el Ple de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu va aprovar la modificació de l’ordenança de tinença i protecció d’animals, on hi figura una important novetat i és que, a més del cens municipal de cans, Santa Eulària ha de tenir també un cens de cans amb identificació del seu ADN.

Sense cap dubte, l’esperit d’aquesta ordenança és que aquelles persones que tenen una mascota siguin conscients que la brutor que fan l’han de netejar, com a propietàries de l’animal que són. Fins aquí hi podem estar totes i tots d’acord, fins aquí segurament ningú podrà dir res, ja que tothom vol la seua ciutat, el seu poble, net i cuidat.

Però com tots sabem que rectificar és de savis, quan un pren una decisió i s’equivoca, res millor que valorar l’oportunitat d’esmenar aquest error.

Ara que està en vigor i Santa Eulària té un cens d’ADN caní, desafortunadament queda clar que és una decisió equivocada i que la seua efectivitat és poca, per no dir nul·la. Qui és complidor ho serà sempre i no es necessita fer una despesa com la que suposa aquest cens, per fer recollir les caques d’en terra.

Davant la moció de control que vàrem formular des del grup municipal Socialista al passat ple de 26 de gener, la regidora de Medi Ambient va deixar molt clar una postura tancada en banda i que les crítiques entorn d’aquesta mesura no van amb ella. Ens consta la frontal oposició de la patronal de veterinaris, i només s’ha de veure una mica el que corre per les xarxes socials per saber que és una mesura poc aplaudida per la nostra ciutadania.

I el que més preocupa és la contínua improvisació de la regidora de medi ambient, la sra. Madrid, saltant-se l’ordenança impulsada per ella mateixa o el plec que ha donat peu al contracte, adjudicant el servei a una empresa que, per descomptat, pertany a un exregidor del Partit Popular, de Xàtiva (València), que va haver de dimitir precisament per crear una empresa d’anàlisi de l’ADN de cans després de fer obligatori aquesta mateixa mesura ell com a regidor de medi ambient.

Deia que la sra. Madrid se salta les seues pròpies ordenances perquè, davant les queixes d’alguns ciutadans que viuen fora poble, ara resulta que no fa falta per a aquestos haver de censar els seus animals, i sí pels que viuen al poble, quan l’ordenança ho estableix per igual a tothom.

L’ordenança estableix que han de ser els mateixos serveis municipals que preguin les mostres d’ADN per ser censat l’animal, però ara, quan cap professional veterinari ha volgut subscriure aquest conveni, és la mateixa empresa adjudicatària del contracte qui ho fa, encara que això no estigués establert als plecs, i són qui prenen aquestes mostres d’ADN. És a dir, sí o sí això ho tiren endavant, bonificant els primers mesos la prova d’ADN o pagant des de Benestar Social per a aquelles famílies en una situació econòmica més vulnerable.

És normal que, després que el contracte per quatre anys costi a la ciutadania de tot el municipi quasi 140.000 euros, a més a més ara s’hagin d’afegir els costos de les bonificacions, els subsidis des de la regidoria de benestar socials, els suplements en publicitat...? És a dir, un altre capritx com va ser el jardí vertical en el seu dia.

Avui, i després de tenir constància de la seua implantació a altres municipis, curiosament governats pel Partit Popular, i que és també adjudicatària aquesta mateixa empresa, se sap que la seua efectivitat és nul·la i que una vegada més és un dispendi innecessari i fruit d’una decisió immadura i inoportuna. ¿S’ha pensat qui recollirà les caques per analitzar-les, quan tots i totes sabem que sense un fedatari públic imposar una sanció és totalment inviable?

A totes i a tots ens molesta trobar caques al nostre pas, però implementar un cens d’ADN on figuraran sols un pocs animals del municipi és una mesura indecent. Vull recordar que Santa Eulària és un municipi amb moltes segones residències, amb un nombre important de visitants anualment, molts dels quals també porten el seu animalet, i és un municipi molt visitat per persones de tots els indrets de la nostra illa, que també alguns porten les seues mascotes... i sabem que ningú controlarà les seues caques.

Crec que arribats a aquest punt, hem de tenir un mínim de sensatesa i realment valorar si amb idees com aquesta arribarem a algun lloc: Sra. Madrid, rectifiqui i deixi que la policia faci la seua feina, sancionant a qui incompleixi, com s’ha fet sempre. Sra. Madrid deixi de gastar sous públics en experiments, que prou necessitats ha d’afrontar el municipi de Santa Eulària amb els impostos de la ciutadania.

Vicent Torres Ferrer | Portaveu del grup Socialista a l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu