El número de vehículos que desembarcan en Ibiza en julio y agosto se ha triplicado entre 2018 y el verano pasado, a pesar de que la pandemia marcó las temporadas de 2020 y 2021: en 2018 llegaron 16.000 y en 2022, 45.000. Los datos justifican la necesidad de imponer algún tipo de limitación para evitar una saturación de las carreteras y de la propia isla, pues esta progresión es insostenible, según advierte el equipo de gobierno del Consell, formado por PP y Ciudadanos. Si ya era evidente hace cuatro años, al comienzo del mandato, mucho más lo es ahora.

No hace aún mucho tiempo, plantear una regulación de la entrada de vehículos a la isla era poco menos que subversivo, y a quien osaba proponerla le acusaban de ir en contra del turismo y de la prosperidad de la isla. Sin embargo, poco a poco ha ido calando en todos los sectores de la población la convicción de que el territorio y los recursos son limitados, que la presión humana en temporada alta es excesiva y que hemos de aplicar medidas eficaces para que la industria turística sea compatible con la preservación de la isla.

Todos los partidos políticos ya comparten estos planteamientos que antes se circunscribían a grupos ecologistas y algunas agrupaciones de izquierda; y también las principales patronales han incorporado la sostenibilidad a sus discursos como pilar fundamental para garantizar el futuro del propio sector y de la isla.

La muestra más llamativa de este giro en la mentalidad es que es el PP el partido que está impulsando en Ibiza la aplicación de una limitación a la entrada de vehículos a la isla, algo que no hace tanto tiempo en sus propias filas se consideraba un ataque intolerable a la libertad.

El estudio del Consell sobre el que fundamenta su iniciativa de regular el acceso de vehículos en julio y agosto también revela que cada verano, una parte de estos se quedan en la isla (entre 3.000 y 5.000), lo que está incrementando notablemente el parque de vehículos. Es decir, los datos indican que es necesario aplicar medidas para limitar la llegada no sólo de autocaravanas y coches de alquiler, como defendía en un principio el PP, sino también de automóviles particulares, tal y como ya hace Formentera desde 2019 y como hará Menorca el próximo verano. En vista de los datos, el equipo de gobierno del Consell ha ampliado su plan y la regulación la plantea para todos los vehículos.

El pleno del Consell aprobó el viernes abrir con el Govern balear la negociación de la propuesta legislativa redactada por los técnicos de la institución para limitar la entrada de vehículos en los meses de temporada turística. Todos los grupos apoyaron la propuesta, salvo el PSOE, que se abstuvo, una decisión que resulta chocante, contradictoria con sus propios planteamientos políticos, y que justificó con el argumento de que «llega tarde». Es cierto que el presidente, Vicent Marí, ya anunció en su discurso de investidura, en 2019, que limitaría la entrada de vehículos, pero al margen de que se pudiera haber hecho antes, lo importante en cualquier caso es que ahora se da un paso decidido para avanzar hacia ese objetivo, y desde fuera de la lucha partidista es poco comprensible la abstención socialista. De hecho, la propuesta de los técnicos es muy parecida a la de Formentera, donde gobierna el PSOE con GxF. También se incluye que las autocaravanas deberán acreditar que se quedan en un lugar habilitado (un camping) para poder entrar a la isla, lo que es absolutamente necesario para acabar con el grave problema que representa la proliferación de este tipo de vehículos en verano.

La tramitación de la propuesta legislativa tiene ahora que contar con el visto bueno del Govern. Hay que esperar que la abstención del PSOE en el Consell no condicione la decisión del Ejecutivo balear, porque, por muy tarde que llegue, es urgente aplicar medidas para contener el excesivo número de vehículos que saturan las carreteras de la isla, si no es este verano (que ya no será), el que viene.

La experiencia de Formentera ha demostrado que la regulación no solo es compatible con el turismo, sino que es necesaria para garantizar el futuro del sector y de las propias islas. Pero el ejemplo de Formentera también ha puesto de manifiesto la importancia de que haya un consenso social y político para llevar adelante estas medidas.

