Acelerar el tiempo, acelerar la vida

El fenómeno ya tiene un nombre en inglés, por lo que ya existe como fenómeno. Se trata de los ‘fasters’, esas personas, jóvenes principalmente, que aceleran en sus dispositivos tecnológicos la velocidad de reproducción de las grabaciones para, creen ellos, ganar más tiempo. Hasta ahora solo lo hacían con los mensajes de audio de Whatsapp, que escuchan a mayor velocidad impacientes por que se terminen pronto, pero parece ser que ahora esa costumbre ya se extiende a cualquier grabación audiovisual que circule por la red. Pódcasts, películas de cine, series de televisión, incluso la música son escuchados por los denominados ‘fasters’ a más velocidad de la que se rodaron o grabaron para, según ellos, ganarle tiempo al tiempo y poder disfrutar de más productos de los que lo harían reproduciéndolos a su velocidad de grabación, según se recoge en un reportaje de El Periódico de España. Visto así, parece una postura inteligente, el problema es que eso ya se inventó hace tiempo y no sirve. Acelerar el tiempo no aumenta la vida, al revés, la comprime y hace que pase más rápido. Antes de que llegaran los ‘fasters’ ya había gente que leía en diagonal o saltándose párrafos de los libros para poder leer más y otra que escuchaba a más revoluciones los discos o veía fragmentariamente las películas creyendo que así le ganaba tiempo al tiempo y podía escuchar más canciones y ver más cine.

El problema del tiempo es que hay el que hay, el que a cada uno nos toca en suerte. Acelerarlo es tan ilusorio como ralentizarlo (no digo ya detenerlo, ese sueño que a todos nos persigue), pero al llenarlo en demasía de cosas lo que se consigue es lo contrario de lo que se pretende, esto es, hacer que parezca poco. Los jóvenes sin tiempo, esos que aceleran todo porque para ellos la vida es rapidez, creen que así viven más, pero no se dan cuenta de que no es así, de que, por el contrario, la vida se pasa más rápido precisamente por su saturación.

Y no es ese el principal problema. El problema principal es que a mayor rapidez de consumo mayor necesidad de consumir y a mayor necesidad de consumir mayor velocidad tendrán que imprimir a sus escuchas, visionados o lecturas. Lo de menos es ya si, al acelerar el tiempo, se pierden el ritmo y la armonía de las obras, la esencia de las creaciones, que lo fueron con un tempo y una cadencia interior que forman parte del contenido, amén de determinarlo formalmente. Si de lo que se trata es simplemente de enterarse, de saber de qué tratan una película o una canción, da igual la velocidad a la que se vean y escuchen, pero si lo que se quiere es sentirlas y disfrutarlas tendrá necesariamente que hacerse siguiendo su ritmo, la emoción o emociones que transmiten y para las que tan importantes son el modo de transmitirlas como la transmisión en sí. Al final, de lo que se trata es de saber que acelerando el tiempo no solo no se consigue más tiempo sino que se pierde parte por el camino, del mismo modo en que viviendo a más velocidad de la normal lo que se consigue no es vivir más sino, al revés, aumentar el estrés y la ansiedad que ello genera. Dice la plataforma de Youtube que en 2022 sus usuarios ahorraron más de 900 años de tiempo gracias a acelerar la velocidad de reproducción de sus vídeos; lo que no dice es qué han hecho con esos 900 años ni cómo esa aceleración de la velocidad ha afectado a su capacidad de comprensión y a sus cerebros.