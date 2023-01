Por supuesto que la empresa Sonitec tiene derecho a optar como cualquier otra a las contrataciones del Ayuntamiento de Sant Antoni o de la institución que sea si las tramitaciones se hacen como debe. Pero el hecho de que durante el día grande de Santa Agnès los operarios de esta empresa que ha recibido decenas de contratos a dedo del Consistorio de Sant Antoni estuvieran montando un escenario en la misma fachada de la iglesia no pasó desapercibido a vecinos y políticos. El escenario se montaba en la plaza ya que al coincidir el festivo en sábado, el día tradicional para el gran concierto de fiestas, no hubo otra opción, pero los comentarios no se hicieron esperar.

La emotiva carta de despedida del hasta ahora gerente del Club Nàutic Sant Antoni, Juan Vicente Roselló, que deja el cargo para asumir la dirección de Ports de les Illes Balears. Roselló asegura que deja un club que ha sido su casa y que siempre será su hogar y el CNSA le desea «suerte y aciertos» en su nueva etapa. Una gran despedida.