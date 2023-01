Los latidos de mi bebé

No me hizo falta que nadie me obligara a oír sus latidos para saber que su recuerdo me acompañaría siempre. Vi su pequeña silueta dentro de mi útero y escuché el rápido bombeo de su corazón. Una llamada del Ib Salut me alertó de que algo no iba bien. Mi bebé padecía una enfermedad congénita. Junto a mi pareja tomé la dura decisión de no continuar con la gestación e interrumpir el embarazo. Fue uno de los episodios más dolorosos de mi vida, un trago más que amargo, un proceso desgarrador física y mentalmente. Nadie se queda igual tras un aborto. Ninguna mujer necesita que un hombre ejerza de padre y le convenza sobre si debe abortar o no. Si en algo está fallando la sociedad no es en permitir que una mujer decida si quiere ser madre, sino en apoyar psicológicamente a las que abortan, sea cual sea el motivo: violación, falta de recursos, enfermedades o un embarazo no deseado. También está fallando en dar soporte a las que deciden ser madres en un Estado que desprecia el cuidado de los hijos y considera apropiado que a las 16 semanas una mujer deba incorporarse a su puesto de trabajo, si no es financieramente libre, y dejar a su bebé en una guardería. En estas elecciones debería ponerse el foco en un lugar más adecuado.