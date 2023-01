Que un conductor borracho se saltara el semáforo en el cruce de Can Guillemó y atropellara a un joven de 16 años. Los vecinos llevan mucho tiempo recordando la peligrosidad de ese punto viario, donde la señalización no es suficiente y en el que los peatones se la juegan cada vez que pasan de un lado a otro de la carretera. El Consell recuerda que ya mejoraron la señalización en el cruce y colocaron señales luminosas, pero los residentes de Can Bonet consideran que el Consell debe hacer más y trasladar al Govern la posibilidad de construir un paso elevado en el lugar para evitar accidentes como el del sábado pasado.

El drama escondido de tantas personas que no consiguen llegar a final de mes ni encontrar una vivienda mínimamente digna pese a tener un trabajo. Cada día, en la parroquia de la Santa Creu, en Vila, Miquel Àngel Riera recibe a algunas de estas personas que buscan ayuda, consejo o simplemente alguien que escuche sus historias. Riera alerta sobre la situación y pide soluciones.