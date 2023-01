Sant Antoni, temporada final

Ya estamos acostumbrados a que en el Ayuntamiento de Sant Antoni pasen cosas extraordinarias, como en una serie en la que en cada temporada hay que inventar un nuevo giro dramático para mantener la atención del espectador. En lo que va de mandato han ido apareciendo tramas y subtramas desde el principio, con todas las vueltas que hubo que dar para confeccionar un equipo de gobierno que dejara satisfechos a todos sus integrantes, con los ediles del PP y los añadidos del Pi y Cs. En la segunda temporada la historia alcanzó su clímax con la dimisión del hasta entonces concejal de Hacienda, Xicu Cardona, por el escándalo de su vivienda construida sin licencia. En la actual ya hemos vivido la ruptura del equipo de gobierno tras los intensos tiras y aflojas para sacar adelante los presupuestos, que se quedaron en el tintero, y después hemos visto cómo el concejal de Fiestas admitía en un pleno que lleva todo el mandato dando contratos a dedo y no ha pasado nada. No parece que Miguel Tur vaya a dimitir, aunque debería hacerlo, porque su partido no puede permitirse un nuevo descalabro a cuatro meses de las elecciones. Solo nos queda hacernos la manida pregunta de ‘Camera Café’, ¿pero es que no hay nadie normal en este Ayuntamiento?