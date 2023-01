llama la atención

Que más de la mitad de los puntos de recarga de coches eléctricos en Ibiza no funcionen al 100%. De nada sirve anunciar a bombo y platillo desde ayuntamientos, Consell o Govern los nuevos cargadores que se instalan si no funcionan al cien por cien. Solo 11 de los 32 están a pleno rendimiento y otros once llevan meses inoperativos. El Consell de Ibiza y Vila preparan un convenio para que el Instituto Balear de la Energía asuma el mantenimiento y la gestión de todos los puntos de recarga de la isla, que actualmente corre a su cargo.

El gran número de adolescentes, la mayoría chicas, que se autolesionan en la isla. En el último curso, la conselleria de Educación activó 53 protocolos por este asunto de alumnos de centros escolares de Ibiza. De todos los casos de autolesiones, nada menos que el 70% corresponde a mujeres. También hay una diferencia abismal entre los protocolos abiertos por Educación en Secundaria (el 66%) frente a los de Bachillerato (10%) y FP (6%).