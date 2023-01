Los compromisos de Vicent Marí

Una de las cosas que no me dejan de sorprender es la facilidad con la que se dicen algunas cosas en política, sobre todo cuando se entiende tal y como la veo yo, una vocación de servicio.

Al principio de la legislatura el Sr. Vicent Marí, al ser preguntado por el número de cargos políticos nombrados a dedo de su gobierno -mucho más numerosos que los del anterior gobierno progresista- no tuvo reparo alguno en contestarnos que tenían muchos compromisos y pocos cargos. Algo que en ese momento nos dejó estupefactos, pero que con el tiempo ha cobrado más importancia de la que tenía en su momento.

Y es que se supone que las atribuciones que corresponden a los directores insulares son entre otras las de impulsar, dirigir y supervisar todas las actuaciones que forman parte de la gestión ordinaria propia del área. Pero si hacemos un repaso rápido por las direcciones insulares, encontramos que la dirección insular de Gestión del Territorio, Infraestructuras Viarias, Ordenación Turística y Lucha contra el intrusismo, ha desaparecido, no se le ve como al principio de legislatura, de hecho las asesorías en materia de vivienda han desaparecido de la noche a la mañana. Por no hablar de la promesa incumplida de precintar pisos turísticos, o de la gestión con la contratación de detectives privados que además de costar más de lo que nos costarían tres inspectores de la Administración, resulta que tras anunciar la puesta en marcha este servicio en verano, realmente no se dio servicio por un problema en la licitación.

Entre otras direcciones, no pasa desapercibida la dirección insular de Turismo, y es que además de defender de forma férrea la promoción de las discotecas desde el Consell Insular, de defender que los beachs clubs sigan sin tener que cumplir los requisitos de insonorización acústica (que sí tienen que cumplir los clubs o del bochornoso show de los influencers), está el escándalo de la campaña de ‘La vida islados’, por la cual el presidente ha sido querellado por la Fiscalía Anticorrupción por un presunto delito de prevaricación.

No menos sonado ha sido la inclusión del nuevo cargo frente a la dirección insular de Movilidad Personal e ITV, ya que ha sido contratado a sabiendas de su condición de incompatibilidad para trabajar en el área de Transportes, donde van a pasar cuatro años y seguiremos sin el transporte público que nuestra isla necesita, todo y que cuando llegaron tenían el proyecto iniciado.

Pero si hay algo que no dejará indiferente a nadie, es el departamento de Bienestar social y Recursos Humanos, que además de contar con la consellera como el resto de departamentos, cuenta con dos directores insulares. Lo que más llama la atención es que uno de ellos cobra más que el propio presidente del Consell Insular, sin embargo siendo dos directores insulares y una consellera, no han sido capaces de cumplir con lo prometido. Para empezar la cartera de servicios que está aún en aprobación inicial después de tres años y medio y eso que en la legislatura anterior se dejó una hecha a falta de un solo informe económico. Tampoco tendremos en marcha el Instituto de Servicios Sociales, por no hablar de que tampoco será una realidad esta legislatura la transferencia de las residencias que debían negociar. Además, somos el único Consell que aún no ha presentado el reglamento de escoletes, así como el centro provisional de baja exigencia que se iba a abrir en diciembre de 2020 y se ha inaugurado dos años más tarde, o de la gestión de las ayudas, que ha sido una calamidad y lo único que se ha hecho es derivarlas a los ayuntamientos por la incapacidad para gestionarlas.

Lo que nadie pierde de vista es que el responsable de esta situación es únicamente el Sr. Vicent Marí. Eso sí, no olvidemos que los afectados son el conjunto de la ciudadanía, que ve cómo han pasado los cuatro años de gobierno del Sr. Vicent Marí con más pena que gloria. Ojalá el 2023 nos traiga políticas valientes para mejorar la vida de los ciudadanos.

Antonio Saucedo | Conseller de Unidas Podemos en el Consell d’Eivissa