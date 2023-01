El bochornoso ‘y tú más’ de Sant Antoni

Lejos de aprovechar un pleno específico para explicar por qué desde su Ayuntamiento se ha beneficiado a una empresa (relacionada con el PP, su partido) con respecto al resto de su sector en la contratación de eventos públicos con dinero público, e incluso disculparse, el alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, ha optado por el ‘y tú más’ acusando a PSOE-Reinicia, los anteriores gestores municipales, de haber hecho lo mismo: incumplir la ley. No sé qué es más peligroso, que un gestor mire hacia otro lado y siga cometiendo ilegalidades amparándose en que otros lo hicieron antes, o que no lo denunciara cuando tuvo conocimiento de esa actividad irregular, a saber con qué intenciones; tal vez para poder seguir haciendo lo mismo. Las dos opciones son tremendamente preocupantes y dejan en un pésimo lugar al equipo de gobierno, que como defensor del interés general debería haber encargado una auditoría del anterior para esclarecer si actuó con arbitrariedad y capricho, como han hecho ellos (y denunciarlo como tocaba), o empujados por cualquier otro motivo, como por ejemplo que se encontraran con contratas importantes sin adjudicar. Lo que subyace en este caso es que el gestor (da igual de qué partido) no está defendiendo el interés público, me importa un comino el porqué. Ergo tiene que salir por patas del Ayuntamiento...