Los globos aerostáticos, al igual que las nubes, carecen de timón; siguen el derrotero de los sueños. Los sueños de Miquel Mesegué y Ángel Aguirre, dos intrépidos aventureros catalanes amantes de los aerostatos, las nubes y otros trotamundos silenciosos de los cielos, marcaban desde hace más de veinte años un rumbo bien definido: Ibiza. Acariciaban desde entonces la idea de aterrizar en la mayor de las Pitiusas desde la Península, una proeza jamás realizada antes y que por fin lograrían ellos jornadas atrás. Pese a demorar su deseo, nunca perdieron la fe, toda vez que los mejores sueños son aquellos que aguardan sin desmayo su turno en la cola, esa cola que todos deberíamos mantener repleta de proyectos en nuestra vida esperando cumplirse.

El caso es que despegaron los dos amigos de Calpe de buena mañana a finales de diciembre, y tras una travesía de cuatro horas y media, según informó este mismo periódico, la barquilla del globo tomó tierra en un campo de Sant Agustí. Un peñón −el de Ifach−, los había despedido en la costa valenciana, y otro −el de es Vedrà−, los recibía en la de Ibiza. A pesar de haber volado a dos mil metros de altitud sobre el mar, los vientos soplaron benevolentes y les dejaron gobernar a placer la enorme esfera llena de aire caliente en donde viajaban, que flotaba con idéntica ingravidez a la de una pompa de jabón.

Dos eran, dos, los tripulantes de este vuelo sin hélices ni turbinas a Ibiza, como dos fueron los inventores del globo aerostático, los hermanos Montgolfier, Joseph-Michel y Jacques-Étienne. Y dos también los del primer vuelo con personas, Pilâtre de Rozier y el marques d’Arlandes, en 1783.

Napoleón se asomó años después a los acantilados bretones: soñaba en su delirio de conquista invadir Inglaterra echando mano del globo aerostático como transporte de sus tropas. El delirio de Miquel y Ángel ha sido bien distinto, y por ello han sido obsequiados por los dioses eólicos, que les han permitido arribar en globo a su destino soñado (también una isla, aunque con algo menos de ingleses), sin contratiempo alguno salvo a los que esperaban en tierra: una contractura en el cuello de la diosa Tanit, de tanto mirar a lo alto nada más aparecer el majestuoso globo procedente del cielo del oeste.

Imagino que despegar del suelo en estas aeronaves no propulsadas debe de ser una experiencia casi única. Quizá sentir una fuerza impalpable y profunda tirando suave y persistentemente de nosotros hacia arriba hasta desgajarnos de la gravedad sin provocarle herida alguna a la tierra en su amor propio. Y, en cierto modo, separarnos a la vez de nuestro propio cuerpo, más grávido en ocasiones que la masa terrestre a causa de los años, las dudas y las soledades; un cuerpo que al despegar el aerostato prefiere morírsenos ahí mismo por aligerarnos la carga, quedándose en tierra de pie como estatua mientras deja partir esa porción invisible de nosotros que alimentamos neciamente con promesas de inmortalidad inútiles, pero que, nos obstante, a veces goza a rabiar si se le da el alimento apropiado. Y subir en globo sin duda debe de serlo.

Un prodigio similar debería repetirse llegada la cita con la muerte. Me reconfortaría que algo también tirara entonces de nosotros para escapar de nuestro cuerpo inerte. ¿Que resulta que al final, después de tanta monserga metafísica y tanta clase de religión, no fuese sino un simple globo el que acudiera a rescatarnos de las garras de la nada y no toda la corte celestial? Pues magnífico. Un final muy de Julio Verne.

Añadiré que a medida que asciendes en una de esas aeronaves cabe fabular que en tanto los aviones parecen surcar el cielo por autopistas imaginarias, los globos aerostáticos lo hacen a paso de nube por un vericueto de invisibles sendas ascendentes, las que ya tomaran los ángeles y las hadas de nuestra infancia de regreso a sus respectivos reinos tras hacernos la visita de rigor antes de dormirnos. Las mismas que un buen día, y sin previo aviso, toman los globos de los niños al desembarazarse de sus manitas de chocolate por querer contemplar sus cabezas tenues desde el cielo. Sendas que no aparecen en las cartas de navegación aérea sino en la imaginación de personajes del tipo de Peter Pan como mínimo.

El globo aerostático es, asimismo, el más silencioso de cuantas criaturas etéreas se pasean por los claustros inagotables de las nubes. Tal mérito lo convierte a ojos de estas en su visitante favorito, un visitante de parecida naturaleza a la suya que incluso parece protegerlas −pastor de nubes− frente a las jaurías de aviones que las acometen.

Y así me figuro que debió llegar el globo de nuestra historia a Ibiza, como fantasía sobre peana de cumulonimbo, como pastor caminante de los cielos, como muestra del mejor ingenio posible de cuantos dignificaron el siglo XVIII, como globo infantil hecho mayor…

Entre tanta caravana de aviones que afilan morro hacia las Pitiusas, debió de ser evocador observar en esa otra dimensión del cielo libre de motores un lucero de aura aproximándose cada vez más hasta caer en brazos de la isla depositándole sus colores. Con total sencillez, tan maravillosamente grande y analógico.