El sol sale para todos

Como media Ibiza, vengo de pasar el periodo vacacional navideño en la península. Por lo de visitar a la familia, obviamente, y por el cambio de aires. Literal, pues en mi tierra natal hace bastante frío, del de verdad, con heladas y nieblas, para darle ese toque bucólico con el que imaginamos la Navidad. Temperaturas bajo cero por las noches, y a veces por el día, que hacen que agradezcamos la chimenea y abrigarnos de verdad con ropa que aquí ni tengo: bufanda, guantes, gorro, botas… ¡Y a la calle si no llueve! Aunque este año lo ha hecho bastante.

Pero el cambio de aires no es solo climático, ni esos aires son el motivo de estas líneas. Dependiendo de la España que uno visite, es como cambiar de mundo. Con pirámides de población inversas, con apenas presencia femenina, sin población inmigrante que venga a rellenar el hueco de los que se mueren y no nacen, el panorama presente es poco halagüeño, y el futuro inexistente. Porque nos hemos ido, dejando grandes espacios del interior peninsular como auténticos desiertos poblacionales.

Nos hemos ido, que nadie nos ha echado, por propia voluntad en busca de un mejor porvenir, más fácil de conseguir. O simplemente más cómodo. Nos hemos ido a tierras donde hay más oportunidades y mejores. Cierto también. Por eso no me gusta el término España vaciada, ni tampoco el de España llenada. Vaciada o llenada son dos adjetivos que implican una acción para llevarlas a cabo, y nadie ha llenado una España y vaciado la otra: lo hemos hecho cada uno de nosotros con nuestras decisiones.

De lo que habría que hablar, para ser rigurosos, es de una España despoblada y de la otra superpoblada. Y de por qué se llega a esto, de si hubiera sido evitable, y de si nos interesa en algún sentido. A esta última cuestión tengo una respuesta contundente: no. No interesa este desequilibrio territorial ni esta manera de ocupación del territorio. Con este modelo todos perdemos, porque los mismos problemas, pero a la inversa, están presentes en las dos Españas. En la una sobran viviendas y falta trabajo; en la otra, sobra trabajo y faltan viviendas. En la una y en la otra, faltan servicios y profesionales esenciales, aunque por razones opuestas. Y en ambas sobra deterioro y decadencia. También por razones opuestas.

En el afán del ser humano de justificar las cosas y buscar culpables, apuntamos a razones económicas, sociales y sobre todo a los gobiernos (al cercano y al lejano) como los culpables de tales circunstancias. Los unos por no hacer nada para que la gente no se vaya; y los otros por tampoco hacer nada para que no vengan. No diré que no sea un poco así, pero quiero poner el foco en un hecho que se viene dando a través de los siglos (incluso cuando no había ni gobiernos como tal), y es que el ser humano ha tendido a amontonarse en las urbes y en las costas desde tiempos inmemoriales. Lo que también es cierto es que en estos momentos se está llegando a límites máximos e insostenibles. Si esto es así, que lo es, habrá que buscar razones antropológicas para explicar nuestro comportamiento, y que aunque el sol salga para todos no en todos los sitios calienta de la misma forma, ni hay las mismas horas de luz. Es decir, muy difícil equilibrar la balanza.