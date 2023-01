Una vez acaban los fastos que entran en vigor allá por el cinco de diciembre, vísperas de la Constitución, y terminan en el extraño fin de semana pasado, con reyes en viernes y un sábado y domingo que sonaban a prolongación o cuando menos (aquí en la isla) a regreso del periplo peninsular (el sábado el ferry de Denia venía al completo). El lunes todo el mundo a incorporarse a la normalidad si es que este periodo puede considerarse “normal”. Los niños al cole, las mamás y papás a los quehaceres diarios (sin temporada), las conversaciones de rigor (en el café de la mañana) que si la inflación, que si la cuesta de enero. El qué te han traído los reyes (los de oriente, claro)… “pues a mí una freidora sin aceite”, chica/o (perdone doña Irene) ya iba yo a cometer un atentado a la “igualdad”; se ha puesto de moda y en algunos casos se han agotado las existencias… Como si fuera la Barbie o la Dora exploradora de años pretéritos, donde en tu función de padre buscabas hasta debajo de las piedras para que la “niña/o” no se quedara sin su muñeca favorita y renegara de los reyes (de oriente), como yo lo hice en su día cuando me enteré de que los “reyes” eran los padres y los culpabilicé de no haber tenido scalextric en mi niñez perdida. También el lunes empezó ese futuro que para algunos tiene fecha de caducidad, el 28 de mayo. Este país entra en “periodo” electoral y tal como están las cosas por ese mundo mundial, no me gustaría caer en tentaciones de apocalipsis bíblicas… qué miedo. Menos mal que somos una sociedad madura (bueno, casi) y aquí, aquello es imposible, al menos déjenme pensarlo.

Sobre todo, en esta isla que algunos denominan “el paraíso” aunque no el fiscal, que para eso tenemos otras islas con pedigrí y alguna lista de residentes que no conocen ni los espías del KGB. Aquí nos conocemos casi todos y las diferencias se dirimen en Radio Illa o con Carmelo de interlocutor, dicho sea de paso y afortunadamente la sangre nunca llega al río (aunque lo hubiera). Será sin duda una campaña a cara de perro, eso sí (se dice en los mentideros) con un trasfondo de sobras conocido y si observamos los resultados de las anteriores, el uy y el casi van a determinar la composición del Consell del 23 al 27… Luego las aguas vuelven a su cauce, a los saludos educados y al respeto debido… Somos el paraíso… no lo duden.