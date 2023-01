El monstruo del sombrero de copa

La terrible historia de la joven que sufrió abusos sexuales en su infancia y que cuenta, muchos años después, a Marta Torres, periodista de Diario de Ibiza, es muy dolorosa. Lo es porque saca a la luz un asunto, el de las agresiones sexuales a niños en el seno de la familia, que aún se intenta negar. Al hecho brutal se añade, para hacerlo más sangrante, que quien comete el abuso es un hombre de la familia: un padre, un tío, un abuelo... alguien de total confianza. Lo explica la joven: «Le quería». Llega entonces la incredulidad, la vergüenza, creer que ese horror no puede llegar de alguien querido, que algo has hecho mal. El torturador duerme en casa y eso complica la denuncia. El resto de la familia la tacha de fantasiosa, prefiere no creerla. Por eso cuesta tanto llevar un abuso infantil hasta la justicia. Hay que crecer, madurar, sanar y encontrar ayuda. Y, después de recorrer ese largo camino, es la propia justicia la que decepciona. Una sentencia condena a su agresor en primera instancia y dos años después es absuelto. Qué difícil es aportar pruebas de algo que nadie ha visto o no ha querido ver. Pero este valiente testimonio sí va a servir para que otras víctimas sean conscientes de lo que les ha ocurrido y, pese a todo, denuncien al ‘hombre del sombrero de copa’, al monstruo que las aterrorizó y les arrebató la inocencia por la fuerza.