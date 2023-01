Que a solo unos días del inicio de las fiestas patronales de Sant Antoni el Ayuntamiento no haya presentado el programa de actividades. Este fin de semana ya hay actos de las fiestas, cuyo día grande es el martes, pero aún no han sido anunciados de forma oficial. Este retraso está provocando el malestar de algunas de las asociaciones y agrupaciones que colaboran en la organización de las actividades y que aún no las han visto publicadas ni en la web del Ayuntamiento, que hasta ayer solo mostraba el ya finiquitado programa de Navidad, ni en las redes sociales del Consistorio ni en los medios de comunicación, que aún no lo han recibido.

Que Formentera sea la localidad española con la vivienda más cara, con un coste medio de casi 10.000 euros el metro cuadrado, muy por encima de la media balear, que se sitúa en 3.794 euros el metro cuadrado. Los municipios ibicencos se sitúan también todos por encima de la media balear, aunque no llegan al nivel de Formentera, que supera a ciudades como Madrid, Barcelona o San Sebastián.