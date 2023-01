Vergüenza en la Copa del Rey

Todos sabíamos que el partido de la Copa del Rey nunca se jugaría en el Palladium Can Misses. Todos los que hemos seguido el culebrón teníamos claro que jamás UD Ibiza y CD Ibiza se entenderían. Y todos albergábamos la certeza meridiana de que el Ayuntamiento no pondría nada de su parte para lograrlo. Que el CD Ibiza-Betis se jugara en Can Misses 3 es aborchonante. Las últimas semanas han servido para ver que ninguno de los implicados está a la altura de sus cargos. Antonio Palma, instalado en el cómodo papel de víctima desde que la Udé subió a Segunda, no iba a perder la oportunidad de ser, aún más, la Dama de las Camelias del fútbol pitiuso. Amadeo Salvo, poniéndoselo complicado aferrado a un contrato de cesión que, a las claras ha quedado, no se redactó en beneficio de los ciudadanos de Vila. El Ayuntamiento de Eivissa, mirando el desastre desde la barrera, frotándose las puntitas de los dedos cual señor Burns, como si esto no fuera con ellos. El alcalde de la ciudad, agazapado tras su fiel concejala, no yendo al partido, olvidando que una cosa es Rafa Ruiz y otra, el alcalde de Vila, que debe estar por encima de denuncias, críticas, posibles pitadas y rencillas personales. Y no nos olvidemos del PP de Vila, ejerciendo de Perfectus Detritus, demostrando que la alcaldía también les queda grande. ¿Saben qué creo? Que en esto, como en todo, sobra testosterona.