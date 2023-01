Este 2023 será la repera

En esto del turismo, nos superamos. Como debe ser. Seguimos con el “nosotros queremos más” que cantan Los Panchos. Hemos descubierto que Ibiza es una isla de goma que se estira y no pasa nada. Si inflamos un globo que no revienta, podemos seguir soplando. Con razón otros destinos turísticos envidian este invento nuestro que, la verdad, es la repanocha. Hemos descubierto que nuestro colapso es una fiesta, que quienes nos visitan están encantados con nuestro desmadre porque no les da cuartel, no les aburre. Hoy sabemos que el caos vende. ¡Que a nadie se le ocurra levantar el pie del acelerador! Podemos felicitarnos por la movida que se avecina. Nos vamos a poner las botas. La llegada de cruceros anunciada supondrá un aumento del 62 % respecto al 2022. Tendremos más de 200 escalas. Más de 30 macrobuques en un solo mes. Y días con cuatro cruceros a la vez. ¡Cojonudo!

Yo, por lo que pueda ser -pido disculpas por el desaire- visitaré la isla en invierno. Ni a empujones en julio y agosto. Reconozco, eso sí, que tengo una insana curiosidad por saber cómo desembarcarán y se moverán, todos a la vez, de una tacada, más de 15.000 personas en un municipio de 11 kilómetros cuadrados. Digo yo que habrá que planificar una estrategia para dispersarlos. También me pregunto qué capacidad de transporte podrá movilizar a tantísimo personal. Sin olvidarnos de los turistas que en esa misma jornada entrarán por el aeropuerto. A partir de aquí, no me extraña que las empresas consignatarias que trabajan con los cruceros quieran utilizar el pantalán interior Duques de Alba. Yo creo que nos quedamos cortos al ampliar el puerto con los nuevos muelles de Botafoc. Lo que tenemos que hacer, créanme, es crear más plataformas y amarres en los bajos de la Penya, al pie del Revellín, y eliminar la playa de cantos que nadie utiliza y siempre está llena de mierda. Hagamos un espigón entre la Punta de la Mar Loca que pase por s’Illa Negra y avance hacia Botafoc. Así, en vez de venir 200 cruceros, podrán venir 400, 500 o 600. ¡Ánimo y que no decaiga!