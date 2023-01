Comenzar el año con música ya es un buen comienzo. Hacerlo en Ibiza, un acontecimiento. La isla, como paradigma de la diversidad alberga la quiebra de su difícil encaje con la cultura. El idilio que pudiera tener con el arte sonoro en particular ha basculado en los últimos años entre la expectativa y la irremediable constatación de los hechos. Por ello, asistir al primer Concierto de Año Nuevo en la isla solo nos puede situar en la línea del optimismo.

Una sociedad define su valor por su capacidad sensitiva. La derivada económica, la que parece ser única en el marco argumentativo a la hora de definir los logros de un territorio, no deja de ser la consecuencia lógica. Así puede observarse en otros lares donde la cultura no solo es parte sino considerada motor del bienestar y el desarrollo social.

En este magma especulativo donde no sentimos muy firme el suelo que pisamos ante tanto terremoto informativo alrededor del mundo, 2023 se presenta al menos a priori, como una opción de redención y, por tanto, de mejora de nuestra sociedad ibicenca. Huelga decir que un pueblo sin cultura (más allá de la tradición) está abocada a la barbarie. Ibiza no puede permitirse envilecerse y por ello el valor cultural debe ponerse al mismo nivel que el valor económico, si es que no son la misma cosa.

¿Para qué han de aumentar el número de vuelos a la isla durante el invierno si no tenemos nada que ofrecer? ¿Y si la cultura, la música, fuese una de las excusas? Eso, justamente, es lo que sucedió en el Palau de Congressos, en Santa Eulària des Riu, cuyo ayuntamiento ha entendido que el 1 de enero también es una jornada susceptible de ser dedicada a nutrir nuestra educación sentimental a través de la música. Simbólicamente, es notable que sea el primer día del año, de un año donde la incertidumbre sigue instalada, sea la música la que nos haga sobrevolar las posibilidades de mejorar tanto individual como colectivamente.

El Palau de Congressos fue caja de resonancia de la emoción que tres artistas compartieron con el numeroso público que decidió dedicar su tiempo de ocio, descanso y festividad a un encuentro directo con la música. En cartel una primera parte de ópera y una segunda de zarzuela. Pero no una selección de manidas arias y populares romanzas sino, muy al contrario, de títulos no siempre transitados de los compositores Gioachino Rossini y Vicenzo Bellini, por la parte operística y de Pablo Sorozábal, Asenjo Barbieri, José Serrano, Ruperto Chapí y Manuel Fernández Caballero por lo que se refiere a la zarzuela.

Se agradeció el nivel del repertorio sin concesiones a los tópicos navideños o rancios casticismos. Los artistas demostraron no solo su compromiso con la belleza y la calidad interpretativa sino con la pedagogía hacia un público que, a menos que este tipo de eventos se repita, no puede disfrutar del belcanto en Ibiza. ¿Y los artistas? Sin duda un trío que mantuvo al público pegado a sus butacas hasta el final donde como impulsados por una fuerza sobrenatural se alzaron en pie al aplauso efusivo.

Mar Esteve, mezzosoprano catalana, nos deleitó con una voz madura a pesar de su juventud. Un color y un timbre como solo las grandes figuras pueden adquirir con el cóctel de talento y trabajo. El fraseo siempre cargado de intención y emoción, nos transportó por los recovecos armónicos que devienen en belleza. Un fiato que solo especulaba con la demanda de la partitura, sin alardes ni malabares vacuos y con un dominio escénico abrumador.

El tenor ibicenco, Carlos Tur, nos sigue sorprendiendo con su progresión concierto tras concierto. Con una proyección sonora imponente y un registro más que audible y sin vacíos tanto en el registro agudo como grave. Una sonoridad entregada al devenir de cada intención y gesto del compositor. Cantó el de Sant Miquel con la lacrima in voce, sin renunciar al riesgo para alcanzar virtud. En ambos, se agradeció la dicción y claridad del texto tanto en los versos italianos como castellanos. En los dúos, se apreció la complicidad, se agradeció el control en los estrechos márgenes de la difícil afinación sin acercarse siquiera al descarrilamiento.

En cuanto a la pianista, la también ibicenca Elvira Ramón, mostró como siempre su implacable efectividad técnica, sin contornos que presagien riesgo y con la naturalidad de quien domina el instrumento. La línea melódica cuando lo exigía la partitura bien podría sentirse como si de un arpa se tratase al acariciar con los dedos directamente las cuerdas. En los momentos más dramáticos, la interpretación de la de Santa Eulària, no permitió echar de menos la contundencia del bloque de vientos y graves de una orquesta.

Ibiza, gracias al Ayuntamiento de Santa Eulària, ha tenido un buen comienzo de año. Y quienes asistieron al primer Concierto de Año Nuevo en la isla (lástima la habitual ausencia de músicos locales entre el público), sin duda, aprovecharán la catarsis experimentada para comenzar su año de la mejora manera: con música y felicidad.