El 1 de enero de 2023 entró en vigor la nueva Ley de Familias, una normativa que pretende mejorar la conciliación laboral en España. Entre las medidas destaca un permiso de nueve días retribuidos para el cuidado de familiares en caso de accidente o enfermedad grave, además de hasta ocho semanas no remuneradas para el cuidado de un hijo hasta que cumpla 8 años. Sería como una especie de excedencia para las vacaciones escolares o las primeras semanas de incorporación del menor a la guardería o al colegio. Sin embargo, la nueva normativa no contempla nada de aumentar el premiso de maternidad que lleva años siendo tan solo de 16 semanas. Mal seguimos. Y de ayudas, un tanto igual. Los tristes 100 euros a las madres trabajadoras no aumentan. Sólo se incrementan en 25 euros para los hogares monoparentales y, como novedad, el subsidio se extiende a madres no trabajadoras, pero con matices. Pese a ello, son pequeños avances que no debemos despreciar y hacer uso de estos nuevos derechos. Hay que derribar esos muros invisibles que nos impiden conciliar. Esos muros en la mayoría de casos crecen en nuestra cabeza y hacen que la balanza se incline siempre a favor del trabajo en detrimento de nuestras familias.