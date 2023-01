Disfruten del vuelo al 2023

A la vuelta de unos días de vacaciones, en el avión que nos devolvía a Ibiza a mí y a unas cuantas decenas de italianos (tuve que comprobar que no era un vuelo a Bérgamo), la aeronave comenzó a acelerar por la pista para iniciar el despegue pero, de golpe, frenó en seco. Durante unos minutos en los que los pasajeros desconocíamos qué estaba ocurriendo, los viajeros de la fila de delante, sentados junto a las salidas de emergencia, comenzaron a repasar las instrucciones por si teníamos que abandonar el avión por el tobogán hinchable. Otros miraban por las ventanillas para atisbar alguna señal de avería. Se hizo el silencio hasta que una voz nos sacó de dudas: «Les habla el comandante. Como habrán visto, hemos tenido que abortar el despegue porque se han e qui vo ca do (recalcando bien cada sílaba) en la torre de control y nos han dado vía libre para iniciar el despegue, cuando no tenían que haberlo hecho. Es un error (repitió) de la torre de control». Mi mente recordó de inmediato al desquiciado controlador Lloyd Bridges de ‘Aterriza como puedas’, encadenando un pitillo tras otro mientras repetía: ‘Elegí un mal día para dejar de fumar’. Al cabo de unos minutos, el avión dejó atrás Barcelona e inició el vuelo a Ibiza sin más contratiempos. Luego pensé que ese incidente era una pequeña metáfora de la inutilidad de los deseos para el año que comienza. Por muchos planes que hagamos con antelación, en algún momento, un controlador enloquecido (llámese dios o el destino) nos va a cortar las alas. Así que olvidémonos de los buenos propósitos y deseémonos todos un feliz vuelo al 2023. Y salud, claro.