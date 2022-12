Tanquem l’any amb la notícia més dolorosa possible. Un dolor que és colectiu,que a tots -excptuant Mariano Rajoy que és extrataterrestre- ens afecta i de manera quasi dramàtica; la ruptura sentimental -de la sexual ningú en parla- de l’anomenada reina de corazones i l’escriptor Mario Vargas Llosa, premi Nobel que com articulista és reaccionari i sectari, pura extrema dreta, però que brila,i molt alt, a l’àrea de la creació literaria i novel·lística. La notícia,l’esdeveniment és de caràcter brutal. Brutal i sobtada, encara que alguns prou informats ja deien dies passats que, com a mínim, ja no dormien plegats. Ruptura conjugal i a patir de tot just ara mateix la nostra vida serà diferent. I d’una forma radical.

Aquí, a Puig des Molins/Beverly-Hills, l’impacte ha set terrible. No podria escriure que la vida s’ha paralitzat. Però gairebé,gairebé. Altres temes han passat a l’arxiu. La covid/post covid, la inflació, Perquè a qui punyetes l’interessa la pujada d’alguns aliments bàsics? O els assessinats de Putin, un criminal de guerra perfecte Això, tot això s’integra a l’apartat de problemes menors i sedundaris. La notícia, i és notícia terrible, és la separació isabel Preyler/ Mario Vargas Llosa, la ruptura entre una coleccionista de portades d’Hola i un fidel servidor del Partit Popular,un partit tristíssim i crepuscular. ¿Podrem viure a partir d’ara sense contemplar a les revistes intel·lectuals a la parella en qüesrió?L’absència mai fou tan anguniosa.