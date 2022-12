REPTES D’EIVISSA PER AL 2023

Amb motiu de les festes i de la celebració de l’any nou, en nom propi i de la Federació Socialista d’Ibiza voldria dirigir-vos unes paraules de felicitació i desitjar-vos que en 2023 ens acompanyi la salut i puguem fer realitat tots els somnis acompanyats de les persones que més estimam.

Els últims anys han set, sense dubte, uns dels més difícils i desafiadors que hem enfrontat en la nostra història recent. La pandèmia de covid-19 va afectar tothom d’una manera o una altra i va posar de manifest la importància de tenir governs que actuïn de manera decidida i ràpida per a protegir la població i mitigar els efectes de les crisis. Superats els moments més durs de la pandèmia, en 2022 hem aconseguit a Ibiza la plena recuperació del turisme i plena ocupació laboral, amb un màxim històric de 87.565 persones afiliades a la Seguretat Social en el mes d’agost i superant el 90% de contractació indefinida, el que suposa un increment de 20 punts durant l’últim any, gràcies als efectes positius de millora de la qualitat de la contractació que ens ha permès la nova Reforma Laboral.

A pesar d’això, aquest hivern afrontam una nova crisi que colpeja directament les famílies, provocada per l’increment dels preus derivat de la guerra d’Ucraïna, i davant la qual les administracions hem pres mesures molt importants, com les anunciades aquesta mateixa setmana pel president del Govern d’Espanya, Pedro Sánchez, que ben segur seran de gran ajuda tant per a les famílies com per a les empreses de les nostres illes i el nostre país. L’eliminació de l’IVA dels aliments de primera necessitat, l’increment del 8% de les pensions, l’ajuda de 200 euros a les famílies més necessitades o les bonificacions als sectors econòmics més afectats per l’increment dels preus dels carburants són mesures que ajudaran a pal·liar els efectes de la inflació en les economies familiars i les empreses.

Com a socialista d’Ibiza, estic molt orgullós de formar part del Govern de les Illes Balears, presidit per Francina Armengol, i del que hem assolit enguany en favor del conjunt de la ciutadania, justament en la línia del que apuntava. Hem treballat incansablement per a garantir que ningú es quedi enrere durant aquestes crisis que hem encadenat, hem implementat mesures per a protegir els més vulnerables i hem fet costat a les classes mitjanes i treballadores afectades, primer per la crisi de la covid-19 i ara la crisi de preus, amb mesures d’escut social de gran abast a la nostra Comunitat que per a l’any 2023 suposaran una mobilització de recursos públics de 200 milions d’euros.

Hem augmentat les ajudes a les famílies i hem posat en marxa mesures per a protegir l’ocupació i garantir que les empreses puguin continuar funcionant. A més a més, hem acordat una inversió històrica en sanitat pública, educació i polítiques socials. També hem treballat per a abordar altres qüestions molt importants i concretes, com la lluita contra el canvi climàtic, la sostenibilitat del turisme, la promoció de la justícia social, la igualtat entre homes i dones i la lluita contra les violències masclistes, amb l’objectiu fonamental d’aconseguir una societat que ofereixi igualtat d’oportunitats a tothom i construir un millor futur per a les nostres illes i el nostre país.

A pesar aquests assoliments, sabem que encara hi ha molta feina per fer. A l’illa d’Ibiza, l’increment de preus i les dificultats d’accés a l’habitatge ens obliguen a redoblar esforços amb polítiques progressistes. Un exemple són les noves promocions d’habitatge públic que hem finalitzat l’any que ara acaba i amb les noves edificacions que volem promoure en el 2023, com és també el projecte per reallotjar els vesins dels apartaments Don Pepe, un drama social de moltes famílies que es varen veure obligades a deixar ca seua i a les quals, gràcies a la implicació de tots i totes, hem sabut oferir la millor solució perquè, en un futur molt proper, puguin refer les seues vides amb tota il·lusió que mereixen.

L’any que ve serà clau per abordar aquests desafiaments i construir un futur més just i sostenible. La ciutadania de l’illa és conscient que, a pesar que vivim en una illa turística, per damunt de tot, Ibiza és ca nostra, i l’hem de cuidar. Aturar la saturació, protegir el territori, posar en marxa un transport públic que funcioni i establir límits al turisme, en favor de la qualitat i no la quantitat, són qüestions molt importants que hem d’abordar a la nostra illa sense més demora. El compromís del Partit Socialista a Ibiza i el meu, en primera persona, és continuar treballant perquè les administracions públiques, i entre elles el Consell Insular d’Ibiza, estiguin al costat de la gent, perquè les necessitats són moltes i els reptes, molt urgents.

Molts anys i bons i feliç 2023!