El revés del paraíso

En un mundo cada vez más secularizado, sorprende que el calendario que rige nuestras vidas sea, todavía hoy, estrictamente religioso, el llamado gregoriano que, promovido el 1582 por el Papa Gregorio XIII, sustituyó el calendario juliano, instaurado por Julio César el 46 aC., siguiendo el calendario egipcio. Toda una historia.

El caso es que, aún hoy, nuestras principales fiestas son religiosas, las Navidades que vivimos estos días y las que seguirán de Semana Santa. Y no hay día sin santo. Incluso nuestros pueblos tienen todo un santoral en sus nombres. Bien está.

Me pregunto, sin embargo, qué significan tan santas referencias que, por lo general, celebramos con vacaciones y un consumismo exacerbado. No todos, por supuesto. Sólo los que tenemos solucionada la vida y nos movemos en la ‘cara’ del paraíso que, por lo que parece, tiene un escandaloso y lamentable ‘revés’.

Sin ir más lejos, el pasado martes, Diario de Ibiza publicaba tres páginas que nos levantaban los colores. En una de ellas, con mayúsculas y negrita, leíamos: “Cruz Roja atiende este año a 420 personas sin hogar en Ibiza. Se reparten más de dos toneladas de alimentos y las cestas de ayuda llegan a 3.400 beneficiarios”. Y en la página siguiente: “La inflación y el fin de la temporada de verano disparan la demanda de ayuda social”. Más de lo mismo. Y en una tercera página: “Furor inmobiliario. La venta de fincas rústicas batirá su record este año”.

En sólo tres páginas, delante de las narices, teníamos la cara y la cruz de este contradictorio paraíso que es hoy Ibiza. Junto a quien mueve millones, malviven quienes no tienen techo y pasan hambre. Nada nuevo. No es algo que traiga a colación para fastidiar o flagelarnos. Sólo para decir que si no vivimos en el mejor de los mundos, sí cabe un mundo mejor en este 23 que tenemos en puertas.