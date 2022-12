Los guardianes de tumbas de cola larga

A los fenicios y púnicos que llevan enterrados más de dos mil años en los hipogeos del Puig des Molins de Vila les ha tocado la lotería de Navidad estos días: nada menos que les ha caído la lagartija de las Pitiusas, la famosa Podarcis pityusensis, la genuina lacértida de aquí de toda la vida, un lujazo de bicho de muy estimable compañía aunque estés muerto, un contratiempo biológico sin importancia que no quita valor a la cosa.

Estos púnicos ya la tenían antes a su lado correteando por las oquedades de sus museísticas sepulturas, las expuestas y las que faltan por descubrir, curioseando en sus ajuares funerarios y haciéndoles cosquillas en sus coxis sin carne (eso si no estaban incinerados los cadáveres), pues las escamas de estos animalitos hierven de colores por casi cualquier rincón de la isla, para recreo visual de los vivos, sean ‘fenicios’, del país o vallisoletanos de visita. Pero ahora han aumentado, llegan a cientos, si bien pronto sumarán miles; y yo hago votos para que así sea. ¿El milagro de las lagartijas? No, una decisión acertada de los que administran nuestros dineros, en este caso muy bien, lo cual sí es milagro.

Y es que las entidades locales acaban de inaugurar una reserva para ellas («reservorio preventivo», lo llaman) en todo el recinto del Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera (conocido también como MAEF), que abarca la necrópolis del Puig des Molins. Esto es, un refugio para lagartijas y para todo aquel que se sienta lacértido alguna vez en su vida −yo, sin ir más lejos− y busque un escondite práctico, barato y con clase a salvo de ojivas de zares lunáticos y de noticias de fútbol.

Ante la emergencia ecológica que supone el peligro de extinción que corre este reptil por culpa de las culebras, la idea llevada a cabo me parece brillante. De hecho, y sin demorarlo con debates políticos estériles del tipo de los sexadores de ángeles, en las inmediaciones se han instalado ya trampas para serpientes, sin importar que sean de la marca Acme −la que usaba el pobre Coyote para atrapar al Correcaminos− o la que se tercie, y evitar así su entrada en el perímetro. (Algunas trampas para ciertos niños que yo me sé, de esos que te arruinan la visita a un museo, tampoco estaría mal). De esta manera sencilla a la par que expeditiva, nuestras protagonistas del reservorio conseguirán dormir tranquilas sin ellas, que no paran de engullírselas por toda la isla como si fueran las pobres juanolas con patas.

Sí, los ofidios constituyen su peor pesadilla, aparte, claro está, de ser aplastadas por una sandalia de turista con calcetines, la pitjor de les morts para cualquiera con buen gusto, y a las lagartijas pitiusas les sobra, en sus colores, sus movimientos y sus posados fotográficos. Pero la cruel realidad es que están la mar de indefensas ante este depredador llegado en barco de la Península en ‘camarotes’ de olivo. (Para todo aquel que no lo sepa todavía, arribaron a la isla cobijados en raíces de olivos recibidos con los brazos abiertos hace décadas. Calcado a lo del caballo de Troya).

Y nada pueden hacer, por tanto, del ataque de las hambrientas sierpes. Me temo que no es como nos lo cuenta Esopo en su famosa fábula llamada de la serpiente y el lagarto, en la que este se salva de su enemiga gracias a su astucia.

Las trampas usadas contra las serpientes resultan tremebundamente efectivas, o sea lo que toca para el caso, muy tramposas las ladinas, tanto que ojalá se hubieran colocado ya cuando Adán y Eva en sus flirteos sin sexo por los parterres del Edén. A fe que nos hubiera ido un rato mejor. Nos habríamos ahorrado lo del festival de Eurovisión, el peinado del difunto político Trump, la moda de los autollamados influencers, la decoración del palacete de Putin y tantos otros males que azotan a la sufrida humanidad.

De todos modos aclararé que la primera trampa para serpientes de la historia es más vieja que la tos, ya que la tenemos en la Virgen María misma reteniendo con su pie derecho la cabeza de una, el símbolo bíblico del pecado, a más de gran falo reptador. Y menudo pisotón que le arrea la señora, ¡ay! Y eso que iba descalza y sus pies, copos de nieve, porcelana por estrenar, como toda ella.

Con este reservorio, por otra parte, se han aunado en el mismo horizonte dos de los iconos más representativos de Ibiza: la diosa Tanit, tan presente en la cultura púnica de la isla, y la lagartija pitiusa, por lo que el Museo de Ibiza y Formentera pasa a ser, además de necrópolis fenicio-púnica, santuario de este animal que preserva su existencia. Junto a la muerte, la cotidianidad de la vida, como debe ser, aunque sea la de estos vertebrados, pequeños y grandes a la vez.