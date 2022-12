Alquileres, no es lo que parece

La vivienda es un derecho reconocido en la Constitución que ya en los años 80 el Tribunal Constitucional dejó claro que no era de «directa aplicación». De manera que las administraciones tienen que «procurar» que los ciudadanos gocen de ese derecho pero estos no lo pueden reclamar ni exigir. Sí que es cierto que la protección constitucional ayuda en determinadas circunstancias como en los alzamientos hipotecarios. Pero la realidad es que en España no hay un mercado de la vivienda asequible en los lugares en los que se necesita. Jóvenes y familias vulnerables son las principales víctimas de esta situación. Los precios de la compra presionan al alza donde hay demanda y el mercado de alquiler es escaso e inestable. En Barcelona, por ejemplo, según explica Patricia Castán, los alquileres han subido hasta una media de 1.066 euros. Lo curioso es que esto ocurre cuando el control de los precios de la vivienda es aparentemente una prioridad del ayuntamiento de la ciudad, del gobierno de Catalunya y del Gobierno de España que se han llenado la boca de medidas grandilocuentes contra los fondos buitre para frenar sus presuntas ansias especulativas. Pero lo cierto es que la oferta se ha reducido, básicamente, por la inseguridad jurídica. Muchos pisos de alquiler han acabado vendiéndose.

En el mercado de la vivienda en España faltan operadores en el ámbito del alquiler que busquen rentabilidades a largo plazo y los cambios permanentes en el marco legislativo no lo estimulan en absoluto. Como en tantas otras cosas, el punto de partida del mercado de alquiler en España proviene del paternalismo franquista. Se permitió construir en cualquier sitio de cualquier manera a cambio de contratos con el precio limitado. Boyer acabó con ese modelo liberalizando el mercado hasta convertirlo en salvaje. Y los gobiernos de Aznar decidieron estimular el mercado hipotecario para alimentar la burbuja inmobiliaria. Nadie nunca ha hecho nada por tener un mercado de alquiler público homologable a Europa, ni por dar estabilidad a los inversores que no son fondos buitre, ni por garantizar una justicia que acabe con las ocupaciones delincuenciales. Es mejor tirar piedras a las demás administraciones cuando se acerca la campaña electoral. Pero así no se arregla el problema aunque haga ocho años que en Barcelona gobierna la PAH.