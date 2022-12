Propósitos y expectativas

Durante una comida familiar en casa del cantante Marvin Gaye -un genio del soul, un artista mayúsculo- se produjo una bronca que se fue calentando progresivamente. El artista intentó mediar y al final la cosa acabó con que su propio padre le descerrajó dos disparos en el pecho que dejaron cadáver al cantante de ‘What’s going on’.

Ustedes por estas fechas seguramente tendrán muchas comidas familiares, por tanto, en una escala del 0 al 10 de cenas terribles, situando en el 10 una cena con la familia Gaye, ¿dónde ubicarían la suya? No es tan terrible, ¿verdad? Si es que todo se basa en prepararse para lo peor y no tener demasiadas expectativas. Desde que falleció mi padre, lo único que le pido al año que empieza es que no se me muera nadie más. Por eso, a la hora de formular nuevos propósitos de cara a 2023, les recomiendo que no sean ambiciosos.

No pretendan abandonar sus vicios caros, transformar su físico, poner en orden su vida o desordenarla de una vez. Confórmense con algo más básico como, por ejemplo, ser buenas personas. Tampoco es necesario ser un santo ni vender todos los bienes para darlos a los desposeídos. Si en un baremo del 0 al 10 de malas personas, siendo el 10 la persona que escribe el twitter de la Comunidad de Madrid, intente quedarse en el 4, y ya habrá valido la pena.