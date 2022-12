Vuelve la normalidad con lo bueno y lo malo

La recuperación de la normalidad tras la pandemia nos ha devuelto al escenario precovid de 2019: el sector turístico ha cerrado una temporada muy buena, con cifras de visitantes, empleo y gasto turístico excepcionales. Ha sido la primera temporada sin restricciones después de la crisis provocada por la emergencia sanitaria que llegó a paralizar la industria turística en 2020 y que impactó de lleno en la actividad económica de las Pitiusas, absolutamente dependiente de este sector. Finalmente, los malos presagios derivados de la invasión de Ucrania por parte de Rusia y la subsiguiente crisis energética y de materias primas no han tenido impacto sobre la temporada en Ibiza y Formentera. No obstante, la incertidumbre que trajo el covid se ha convertido en una circunstancia permanente con la que hemos de aprender a convivir, y que nos obliga a ser flexibles e imaginativos para reaccionar ante imprevistos. Así, las perspectivas son buenas para el próximo año, pero no hay que descartar que la recesión que se cierne sobre nuestros principales mercados europeos como consecuencia de la crisis energética y la inflación (Reino Unido y Alemania, principalmente; pero en general en toda Europa, incluida España) tenga algún tipo de efecto sobre las Pitiusas.

El retorno de la normalidad nos ha devuelto también los problemas estructurales que sufre la sociedad pitiusa con mucha más virulencia. La falta de vivienda para los residentes y los trabajadores que vienen de otros lugares para hacer la temporada -y los precios desorbitados- es el mayor lastre de la economía pitiusa, pues impide que las empresas puedan completar sus plantillas con profesionales formados e introduce una inestabilidad muy perjudicial en los negocios, debido al vaivén de empleados, que reciben continuas ofertas de trabajo de otros competidores. La especulación con la vivienda, dedicada de forma masiva al mercado turístico, con el fin de lograr el máximo dinero posible (aunque sea ilegal) ha provocado una distorsión dramática del mercado de la vivienda, que da la espalda a los residentes y a quienes quieren trabajar durante la temporada en las islas. Es tanto el dinero negro que se consigue del alquiler para turistas, y tan escaso el control, que a muchos les compensa arriesgarse. El alquiler turístico ilegal, favorecido por plataformas como Airbnb, tiene tales proporciones que provoca la saturación de las infraestructuras (depuradoras, potabilizadoras, carreteras, vertedero, etc), la masificación de las islas y hace imposible introducir una planificación racional en la gestión turística, pues tan solo se tiene control de las plazas legales. La impunidad y la falta de sanciones favorecen la proliferación de los negocios piratas, no solo en el caso de la vivienda, sino en todos los sectores posibles, incluidos el transporte, el chárter de embarcaciones, los caterings, fiestas ilegales y otros muchas actividades relacionadas con el turismo. Falta de vivienda y personal La falta de vivienda y, en consecuencia, de personal han marcado este año en las Pitiusas. Aunque eran problemas que ya se arrastraban desde antes de la irrupción de la pandemia, se han agravado más si cabe debido precisamente a la notable recuperación de la actividad económica. Lo que no ha cambiado es la falta de soluciones globales y eficaces ante un reto de tamaña magnitud, por lo que previsiblemente dentro de unos meses volveremos a lamentarnos de la situación, que afecta a una buena parte de la población de una manera o de otra. La falta de vivienda digna es uno de los principales factores de riesgo de exclusión social para una persona, y sus consecuencias sobre los ciudadanos pitiusos son desastrosas. También hemos retomado este año el viejo debate de la sostenibilidad, de cómo lograr el equilibrio necesario entre la explotación turística y la gestión razonable de los recursos de un territorio limitado como el de Ibiza y Formentera. En este debate, Formentera hace tiempo que ha pasado de las palabras a los hechos y ha comenzado a poner un tope al número de vehículos que saturan en verano las pequeñas carreteras de la isla. En el caso de Ibiza, el presidente del Consell, Vicent Marí, defiende la limitación del acceso a caravanas y coches de alquiler, pero de momento no pasa de ser una reflexión. En esta isla estamos aún lejos de aplicar medidas para que la sostenibilidad abandone el brillante mundo de las ideas para aterrizar en el de la realidad. Tenemos la responsabilidad y la obligación de preservar nuestras frágiles islas para las generaciones venideras. Después de varios años de debate en torno a los necesarios límites del crecimiento, al menos se ha llegado a un cierto consenso social de que batir récords de visitantes año tras año y arrasar el territorio nos lleva al abismo. Tenemos ante nosotros el reto inaplazable de cómo hacer compatible el turismo y el desarrollo económico con la preservación de las islas. Hay que pasar ya de las palabras a los hechos.