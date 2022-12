Elles il.luminen l'Arxiduc

Elles -per discreció no direm els noms- les tres predilectes regidores meves al Consistori de Vila, en arribar les festes nadalenques decideixen per unanimitat il·luminar l’Arxiduc. Però no és la seva figura històrica i literària. En parlar de tan il·lustre viatger vull dir el carrer de l’Arxiduc Lluís Salvador ubicat al cap i casal, al centre neuràlgic del barri Puig des Molins/Beverly Hills on només hi viu gent selecte i recordarem una vegada més la tendre figura de Vicent Botja, una traducció, una versió adaptada al temps moderns del Petit Príncep que, per cert, passa les vacances estiuenques a Baden-Baden. Doncs bé elles , atractives, de bona família, d’esquerres, han volgut fer un regal de Nadal al poeta emèrit per la gràcia de Déu. Quin millor regal, quin millor present ara que s’acosten el Reis que il·luminar l’entrada principal del meu portal, el 22 si volguéssim concretar. Cal en temps de tenebra i confusió, amb una dreta espanyola depredadora i salvatge, portar una mica de llum i d’esperança vital al poeta ara més solitari que mai -s’accepta la derrota-. Una llum s’accepta autèntica i vertadera, portadora d’il·lusió en hores baixes presidida por la figura fantasmagòrica de Feijóo en permanent i estèril campanya electoral que el portarà al naufragi final com més o menys l’anomenada UD Ibiza, que no va guanyar al camp de l’Albacete.

Són temps idò d’esbarjo i desbarri emocional, desgavell, de sentiment profund de la nostra fe cristiana quan d’aquí unes hores naixerà, una vegada més, el Bon Jesús que també era de dretes i votava, o no?, al Partit Popular, que és un partit moderat, he, he, cívic i de centre. Però tot això són figues d’un altre paner. Total, al·lotetes meves, sense cap diferència, moltes gràcies per il·luminar la meva, dolorosa, tristíssima vida conjugal sense cònjuge al 22 de l’Arxiduc Street. Lloat sigui Déu.