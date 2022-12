Una carta que caerá en un saco roto

Los partidos políticos empezaron hace semanas la campaña para las próximas elecciones, que aunque no están convocadas todo apunta a que se celebrarán a finales de mayo. A partir de ahora, los que gobiernan tenderán a confundir sus responsabilidades en la gestión pública con los intereses de quien les puso en el cargo. Y los que están en la oposición cargarán con todo su arsenal pese a que en muchos asuntos sepan que no tienen razón o que, de estar en la poltrona, actuarían de igual modo que el objetivo de sus críticas. Es el juego político; todo o casi todo se justifica por un fin común, de partido, de siglas o de colores. Siempre me ha asombrado que alguien prometa fidelidad a unas siglas porque para mí todas defienden cosas que puedo aceptar y cosas con las que jamás podría transigir. En Ibiza y Formentera tenemos identificados los problemas: sueldos bajos, viviendas altísimas, naturaleza en peligro, saturación turística y de vehículos, suciedad, gestión de residuos, transporte público... El cuadro del enfermo es claro desde hace décadas. Pocas dudas nos asaltan si nos preguntamos qué necesitan las islas. Falta que tomen nota y que antepongan los intereses generales a los de partido. Esto parece una carta a los Reyes Magos... que caerá en un saco roto.