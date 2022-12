«Ser madre es una de las cosas que una mujer puede escoger, igual que ser escritora. Es un privilegio. No es una obligación ni un destino». La frase es de la autora estadounidense Ursula K. Le Guin. Hace años la leí y la interioricé. Pienso en ella cada vez que leo artículos o escucho conversaciones de mujeres que sienten que se tienen que justificar por no tener hijos. Ser madre es un privilegio, la naturaleza nos ha dado esa capacidad de crear vida. Y es algo tan sublime, que no debería banalizarse constantemente. La Real Academia de la Lengua (RAE) ha incluido entre las nuevas palabras del año el término ‘mamitis’. Lo define como «apego excesivo de un niño a su madre». El elemento sufijal ‘-itis’, de origen griego, se usa en medicina con el significado de ‘inflamación’. No creo que el apego a una madre pueda considerarse una enfermedad. Es lo normal. Personalmente, me gustaría que la RAE incluyera en 2023 el verbo ‘maternar’. Cada vez oigo a más mujeres usar esta acepción que engloba en tan solo ocho letras algo tan inabarcable como todo lo que conlleva ser madre: cuidar, alimentar, asear, educar, querer, abrazar, jugar con tu hijo, estar siempre presente y seguir siendo mujer, amiga, hija, hermana y, además, trabajar fuera de casa.