Oncología en Can Misses, desmantelada

El Hospital Can Misses se quedará en enero con un único oncólogo, el jefe del servicio, porque una de las especialistas se marcha y la otra estará de baja un mes. El servicio debería tener cinco oncólogos en plantilla, pero en unos días contará sólo con uno. Es una situación muy preocupante que suscita inquietud entre los pacientes, ya sometidos desde hace años al estrés que provoca la permanente inestabilidad en este servicio. En los últimos años hemos asistido a la marcha continua de oncólogos hasta llegar a la situación límite que vivimos en la actualidad, con el servicio desmantelado en la práctica dentro de dos semanas.

Ante semejante agujero, no hay más remedio que aumentar el tamaño del parche: que los oncólogos del hospital mallorquín de Son Espases se desplacen más tiempo a Ibiza para atender a los pacientes pitiusos. Pero como un tumor no es una verruga, para un paciente oncológico es muy importante que su oncólogo sea siempre el mismo, que conozca su caso (porque todos son complejos) y que le inspire confianza en un proceso que, tanto durante la enfermedad como después, con las revisiones periódicas, está marcado por la angustia y la incertidumbre.

Este año la plantilla de Can Misses se tenía que haber ampliado con un oncólogo para tener un total de cinco, pero lo acaba con un único especialista. Ante este pésimo panorama, muy alarmante, lo último que esperábamos los pacientes de este servicio es el tono triunfalista del Área de Salud de las Pitiusas al anunciar un incremento de las visitas de los oncólogos del hospital mallorquín de Son Espases a Ibiza, que no deja de ser una medida de emergencia ante una situación crítica. Conseguir oncólogos para Can Misses debe ser una prioridad absoluta, y si el Área de Salud de las Pitiusas no es capaz de encontrar especialistas, la conselleria de Salud debería tomar medidas, porque no puede eludir su responsabilidad. Depender de los oncólogos que se desplazan desde Mallorca es un parche que tiene que ser temporal, pues el hospital ibicenco debe contar con su plantilla completa para atender en condiciones a los pacientes pitiusos.

En esta solución de urgencia también se ha ampliado de 11 a 13 el número de especialistas en Medicina Interna para que “asuman junto con Oncología la supervisión del paciente oncológico hospitalizado”, es decir, para que hagan el trabajo que deberían hacer los oncólogos. Otro parche para salir del paso que supone un deterioro de la calidad de la atención sanitaria a los enfermos. Un médico cercano siempre dice que “los especialistas son como los gatos, ven en la oscuridad”. Por tanto, no es lo mismo que te vea un especialista que otro.

El Área de Salud debe explicar qué está haciendo para atraer a los oncólogos que necesitamos, por qué lleva todo el año intentando cubrir dos vacantes sin resultado (en los últimos meses sólo han trabajado en el hospital tres oncólogos). Qué hace, si hace algo, para retener a los especialistas; y qué podría hacer. Por qué se van los oncólogos, uno tras otro. El Sindicato Médico apunta a la sobrecarga asistencial y propone que Can Misses promueva y facilite la investigación y la formación, algo fundamental para muchos especialistas que quieren progresar en su campo. ¿Está haciendo el Área de Salud todo lo necesario para conseguir oncólogos y que se queden en el hospital? ¿Podría mejorar sus condiciones de trabajo -no solo las económicas- para que quisieran quedarse en la isla?

«El servicio debería tener cinco oncólogos en plantilla, pero en unos días contará sólo con uno. Es una situación muy preocupante»

Hay más preguntas que nos hacemos los pacientes: ¿qué pasará si el único oncólogo se pone enfermo o se va de vacaciones? La gerente ha dicho que la oncóloga que estará de baja en enero se reincorporará, previsiblemente, en febrero. ¿Y si la baja se prolonga? ¿Y qué pasa cuando hay retrasos en los vuelos o cancelaciones (por ejemplo, por huelga o mal tiempo) u otros imprevistos? ¿Y cuando estos oncólogos que vienen de Palma se cansen de viajar? ¿Durante cuánto tiempo podrá Son Espases prescindir de esos especialistas?

El Área de Salud podrá maquillar o disfrazar la realidad en sus notas de prensa para que todo parezca más bonito y positivo, pero la forma de contarla no cambia esa realidad: un único oncólogo en un hospital que debería contar con cinco. Que en su nota digan que Can Misses tendrá cinco oncólogos, porque suman los cuatro de Son Espases que vienen desde Palma, es un juego de trileros. Que se vanaglorien de haberse anticipado a las dos vacantes que se producirán en enero y hayan previsto aumentar las visitas de los oncólogos mallorquines es chocante, pues no hacerlo sería negligente: ¿cómo no iban a buscar una solución ante una situación límite como la que se nos viene encima? La solución de los oncólogos viajeros no es para aplaudir a estos gestores sanitarios incapaces de garantizar un servicio fundamental: es un parche que no se puede prolongar en el tiempo.